Giải trình về an ninh khu vực biên giới biển

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa, phiên họp sẽ là cơ sở để Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, cơ chế hoạt động cũng như chức năng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển. Đồng thời, góp phần hoàn thiện việc thẩm tra dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo chương trình xây dựng pháp luật đã được QH phê duyệt.

THÀNH VĂN