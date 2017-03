Giảm 2/3 thời gian khai thuế giá trị gia tăng

Sắp tới sẽ không còn tình trạng cứ đến khoảng ngày 20 hằng tháng, các doanh nghiệp (DN) lại đổ dồn đến cơ quan thuế kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây quá tải cho cơ quan thuế, tốn thời gian đi lại, chờ đợi của DN. Việc phải mua hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành với những thủ tục rườm rà cũng sẽ được tháo gỡ.

Khai thuế ba tháng một lần

Trong chương trình Nói và làm vào cuối năm 2009 của HĐND TP.HCM, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, một DN tại Việt Nam phải mất 1.050 giờ mỗi năm để làm thủ tục thuế, trong khi ở Singapore chỉ mất 80 giờ. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP, xác nhận thực tế DN mất 650 giờ để làm thủ tục thuế. Trong đó, việc kê khai thuế GTGT hằng tháng chiếm khá nhiều thời gian.

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục thuế trong Nghị quyết 25, sắp tới ở thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các DN nhỏ và vừa sẽ khai thuế ba tháng một lần thay vì hằng tháng như hiện nay. Chỉ các DN lớn mới khai thuế hằng tháng. Như vậy, thời gian khai thuế mỗi năm đối với đa số DN Việt Nam chỉ còn 1/3 so với trước đây. Ngoài ra, thủ tục nộp thuế cũng được nới lỏng thông qua việc mở rộng danh sách các ngân hàng tham gia hệ thống thông tin thu, nộp thuế, kể cả ngân hàng thương mại cổ phần.

Doanh nghiệp đang làm thủ tục thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Q.NHƯ

Theo Nghị quyết 25, một số thành phần hồ sơ khi làm các thủ tục thuế như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,… sẽ không yêu cầu công chứng mà chỉ cần nộp bản sao chụp đối chiếu với bản chính.

Không phải đăng ký khi in hóa đơn

Theo nhiều DN, một nút thắt trong thủ tục thuế hiện nay là việc đăng ký mua hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành. Thời gian tới, nút thắt này sẽ được cởi bằng việc mở rộng các đối tượng được quyền sử dụng hóa đơn tự phát hành. Chỉ những tổ chức mới thành lập, DN nhỏ không có khả năng tự in hóa đơn mới phải mua hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành.

Thực ra, quy định cho DN tự in hóa đơn hiện nay đã có. Tuy nhiên, nhiều DN phản ánh việc cho tự in hóa đơn đó cũng không khác gì so với việc mua hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành. Lý do: Muốn tự phát hành hóa đơn, DN phải đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận. Cơ quan thuế vẫn quản lý số lượng hóa đơn in, số sêri, toàn bộ các chỉ tiêu thông tin trong hóa đơn. Chưa kể, hóa đơn đó phải in tại các cơ sở được cơ quan thuế chấp nhận.

Những bất hợp lý nêu trên đã được Nghị quyết 25 tháo gỡ theo hướng: Sắp tới, thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn tự in sẽ được thay bằng thông báo mẫu hóa đơn tự in. Cụ thể, khi phát hành mẫu hóa đơn tự in mới, DN chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế mà không yêu cầu phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan thuế. Thông báo này sẽ do Bộ Tài chính quy định chi tiết nội dung về số sêri, mẫu hóa đơn đính kèm và thời gian thông báo cho từng trường hợp… Trong thời hạn nhất định, sau khi DN gửi thông báo mẫu hóa đơn tự phát hành cho cơ quan thuế, nếu cơ quan thuế không trả lời thì DN tự động được lưu hành hóa đơn tự in.

Để thực hiện việc này, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Luật Quản lý thuế năm 2006. Việc này phải hoàn thành trước ngày 30-11. Đồng thời, chuẩn bị nội dung để sửa các nghị định và thông tư liên quan như: Nghị định 85/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư 60/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007…

Sẽ đơn giản hóa 5.000 thủ tục còn lại trong quý III Ngày 16-6, Thủ tướng có công văn yêu cầu các bộ, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện ngay việc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên theo Nghị quyết 25. Riêng các phương án đơn giản hóa 5.000 thủ tục hành chính còn lại, dự kiến Thủ tướng sẽ thông qua vào quý III tới đây. Theo đó, các cơ quan chủ trì xây dựng các dự thảo thực hiện theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp trước ngày 30-11 để trình Chính phủ thông qua trước ngày 31-12. Bộ trưởng Bộ tư pháp sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội các đề nghị của Chính phủ về việc cho phép bổ sung dự án luật, pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật năm 2011.

THU HẰNG