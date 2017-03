Giám đốc Công an Ninh Thuận: Không để cán bộ, chiến sĩ vô lễ với dân

Sáng 13-11, hơn 100 người dân hai phường Đạo Long và Mỹ Hương, TP Phan Rang-Tháp Chàm đã có buổi đối thoại trực tiếp với giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Không có công an của hai phường tham dự nên người dân đã mạnh dạn “tố khổ” những điều chưa hài lòng về thái độ của công an, những bất hợp lý tại địa phương và những điều “chướng tai gai mắt” khác…

Cảnh sát không được làm việc kiểu “hành chính hóa”

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh, bắt đầu cuộc đối thoại bằng câu khích lệ: “Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị, quý vị cứ mạnh dạn phát biểu, đừng ngại”.

Ông Phạm Minh Chi (phường Đạo Long) kể: Để làm thủ tục chuyển khẩu trong nội thành, gia đình ông phải đi lại rất nhiều lần, phải mất đến 10 ngày mới xong là quá chậm. Ngay lập tức, thiếu tướng ghi chép và nói: “Tôi sẽ lưu ý việc này và sẽ nhắc nhở những người có liên quan rút kinh nghiệm”. Ông tiếp: “Tôi từng kỷ luật một trường hợp là khi người dân đến phường hỏi thủ tục nhưng một công an viên không nhìn lên mà hất mặt hướng dẫn người dân. Chiến sĩ công an mà có thái độ không thân thiện hoặc vô lễ với dân thì không thể chấp nhận”. Ông cũng thông tin thêm: Các thủ tục hành chính đã và đang được ngành công an cải cách theo hướng nhanh gọn. Chẳng hạn việc làm giấy chứng minh nhân dân, biển số đăng ký xe… chỉ trong một ngày là xong cho người dân, rút ngắn hai tuần so trước đây.

Ông Phạm Minh Chi (trên), người dân phường Đạo Long, hỏi Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, tại cuộc đối thoại trực tiếp ngày 13-11. Ảnh: M.TRÂN

Ông Vũ Khắc Đại phản ánh việc tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông chưa được lòng dân. “Khi tạm giữ xe, công an để ngoài mưa, nắng trông xót lắm. Khi nhận xe về thì hư hết. Công an tỉnh nên thay việc giữ xe bằng việc tăng mức phạt tiền thật nặng” - ông đề nghị.

Theo Tướng Kỳ, quan điểm của tỉnh là không giữ phương tiện vi phạm, trừ khi xe không có đầy đủ giấy tờ, đua xe… “Với những cảnh sát làm việc kiểu “hành chính hóa”, lãnh đạo công an tỉnh sẽ kiên quyết xử lý” - ông Kỳ nói thêm.

“Có khuyết điểm khi để người dân lo lắng”

Ông Phan Ngọc Tấn (phường Đạo Long) phản ánh thực trạng một số thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, đánh nhau bằng mã tấu gây lo lắng cho người dân. “Có thanh niên cột mã tấu kéo lê trên đường để thị uy. Công an phường thu mã tấu, họ lại có mã tấu khác. Người dân phản ánh với công an thì bị dằn mặt” - ông Tấn nói. Còn ông Hoàng Văn Sĩ (phường Mỹ Hương) cho rằng công an đã phá nhiều băng nhóm sử dụng mã tấu gây án nhưng vẫn chưa hết hẳn, gây lo lắng cho dân chúng… Một người dân nêu quy luật hoạt động của nhiều băng nhóm: Ban ngày thì chôn mã tấu, tối đào lên vác đi. Chỉ cần một cuộc điện thoại là ngay tức thì có gần 20 thanh niên vác mã tấu có mặt, người dân sợ nên không dám phản ánh.

Một người dân phường Mỹ Hương kể: Trong đợt lũ vừa qua, khi người dân dọn đồ đạc về nơi an toàn thì một số thanh niên vác mã tấu đến cướp tivi, đầu máy. Hàng xóm thấy, hỏi thì bọn chúng đe dọa, đòi giết.

Có người mạnh dạn chỉ rõ: Công an hai phường Đạo Long và Mỹ Hương còn mỏng, ít xuống dân nên còn có tình trạng trên.

Thiếu tướng thừa nhận: “Tôi xin nhận khuyết điểm khi để một số nơi thanh niên hư hỏng đánh nhau, làm người dân lo lắng. Những thanh niên này đa số bỏ học, gia đình buông lỏng giáo dục. Sắp đến, ngành công an sẽ chấn chỉnh việc này. Tuy nhiên, quý vị nên mạnh dạn tố giác tội phạm bằng nhiều cách mà không ngại bị đối tượng hư hỏng trả thù như gửi đơn tố giác nặc danh, điện thoại qua đường dây nóng của ban giám đốc, trực ban công an tỉnh. Ngành công an đảm bảo sẽ giữ bí mật danh tính và sẽ bảo vệ, khen thưởng người tố giác”…

Có gần 20 ý kiến góp ý, phản ánh của người dân đến với người đứng đầu ngành công an tỉnh. Đây là cuộc đối thoại lần thứ tư do công an tỉnh tổ chức. Ba cuộc đối thoại trước đây là với cán bộ, chiến sĩ trong ngành, các doanh nghiệp và người dân phường Phước Mỹ của TP Phan Rang-Tháp Chàm.

Nghe để chấn chỉnh lính Theo Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, việc đối thoại trực tiếp là để lắng nghe phản ánh nhiều chiều của người dân và giải tỏa ngay những bức xúc của họ. Với vấn đề lớn cần có thời gian thì ngành sẽ phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp để giải quyết. Cạnh đó, qua đối thoại, lãnh đạo còn biết được tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong ngành từ phản ánh của người dân để chấn chỉnh.

MINH TRÂN