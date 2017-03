Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có ít phiếu tín nhiệm cao

Ông Khánh và bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở KH&ĐT, cũng là hai người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 10/74 phiếu.

Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 71/74 phiếu. Hai phó chủ tịch tỉnh là ông Trần Minh Phúc và ông Trần Văn Vĩnh có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 68/74 phiếu và 64/74 phiếu.

Tại kỳ họp thứ 9 khóa VI HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 10-12, nhiều cử tri bức xúc vì nạn ô nhiễm môi trường tại Đàn Xã Tắc và Khu di tích Âm hồn, Lầu Tứ Phương Vô Sự. Cử tri cũng mong muốn tỉnh giải thích, cung cấp thêm những thông tin liên quan về dự án World Shine-Huế (trên núi Hải Vân).

“Ông Nguyễn Văn Anh (Trưởng ban Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng TP Đà Nẵng) phải về xử lý nghiêm khắc cán bộ cấp dưới, nếu là cán bộ hợp đồng thì phải cho nghỉ việc ngay”. Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu như trên tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng ngày 10-12.

Yêu cầu trên đưa ra sau khi cử tri bức xúc về hai lô đất trong TP đã có kiến nghị thu hồi do bị kê khống để lấy tiền bồi thường. Theo cử tri, việc xử lý lô đất trên của cơ quan chức năng là cách xử lý thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu của tham nhũng.

“Kê khống gì mà nhiều thế, số lượng gấp mấy trăm phần trăm luôn. Anh phải về yêu cầu cán bộ kiểm điểm lại, kỷ luật nghiêm” - ông Trần Thọ chỉ đạo.

Báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên ngày 10-12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết trong năm nay công an đã thụ lý, khởi tố sáu vụ án với 14 bị can liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Hiện đã có kết luận điều tra bốn vụ với 12 bị can.

T.DŨNG - T.LỘC - V.LONG - L.PHI