Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đối thoại với doanh nghiệp

Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Đây là lần thứ hai giám đốc công an tỉnh đối thoại trực tiếp với DN, tạo sự gắn bó hơn giữa công an và DN để DN hoạt động thuận lợi khi làm ăn tại tỉnh Ninh Thuận.

Các ý kiến của đại diện DN tập trung nhiều vấn đề: Bị lấn chiếm đất sản xuất; khó khăn về vận chuyển vì đường giao thông hư hỏng nặng; do địa hình nên khi có sự cố mất an ninh trật tự, lực lượng công an khó có mặt kịp thời. Các DN đồng nêu đề nghị: Công an cần hỗ trợ giải quyết khâu an ninh trật tự.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Ánh, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự-thanh tra-pháp chế Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cho biết khi hai nhà máy điện hạt nhân thi công sẽ có khoảng 14.000 lao động, trong đó có khoảng 1.000 chuyên gia nước ngoài đến Ninh Thuận làm việc. Ông Ánh mong có quy chế phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh từ Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ ghi nhận, giải đáp các thắc mắc của các DN và hứa sẽ kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên lĩnh vực an ninh trật tự. Ông Kỳ nhấn mạnh: Mong các DN mạnh dạn gọi điện thoại phản ánh trực tiếp tới đường dây nóng của ban giám đốc công an tỉnh hoặc gửi đơn, thư, e-mail về những vướng mắc, tồn tại trong thủ tục hành chính, tình hình an ninh trật tự, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ công an. “Lãnh đạo công an tỉnh sẽ tháo gỡ, xử lý kịp thời” - ông Kỳ nói.

