Giảm sáu thủ tục giúp tiết kiệm 75 tỉ đồng/năm

Ngoài giấy đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp còn phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về kỹ thuật, độ tuổi, an toàn khí thải môi trường của xe; trình độ, giấy phép lái xe của tài xế… Đối với từng loại hình kinh doanh còn có những thủ tục khác kèm theo như sổ nhật trình, phù hiệu xe chạy tuyến cố định…

Hỗ trợ tổ Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thủ tướng, hội đồng tư vấn gồm một số thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra các phương án đơn giản hóa sáu thủ tục trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các thủ tục này sẽ được rút gọn thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện, bỏ những yêu cầu không cần thiết… Đặc biệt, chi phí tuân thủ sáu thủ tục có thể cắt giảm đến 93% với khoản tiền tiết kiệm được 75 tỉ đồng mỗi năm cho cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Gánh nặng trên vai doanh nghiệp

Theo phân tích của các thành viên hội đồng tư vấn, cái khó hiện nay trong các thủ tục lĩnh vực giao thông đường bộ tuy không phức tạp nhưng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện được đang là một gánh nặng đối với DN. Điển hình như thủ tục đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định phải thực hiện thêm các thủ tục đăng ký mở tuyến, khai thác, khai thác thử,…

Ngoài ra, một số yêu cầu phức tạp, gây khó cho DN còn do mỗi địa phương đặt ra. Chẳng hạn như tỉnh An Giang đưa ra chín yêu cầu để thực hiện thủ tục này trong khi tinh thần của Quyết định 16/2007 chỉ quy định ba điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện gây nhiều khó khăn cho DN hiện nay là yêu cầu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê vị trí đỗ xe tối thiểu trên ba năm. Đối với các địa phương có quỹ đất đô thị ngày một eo hẹp như TP.HCM, Hà Nội… thì đây là một yêu cầu rất ít DN đáp ứng được. Hay như việc quy định số lượng hồ sơ không rõ ràng dẫn đến những yêu cầu không hợp lý như An Giang yêu cầu nộp hai bộ, Đồng Nai yêu cầu sáu bộ trong khi chỉ cần thiết một bộ. Có một số nơi lại yêu cầu nộp hồ sơ bằng bản chính, rồi như tỉnh Lạng Sơn buộc DN phải đến trực tiếp chứ không thể gửi hồ sơ qua bưu điện…

Tới đây, nhiều thủ tục trong kinh doanh vận tải đường bộ sẽ được đơn giản hóa.Ảnh: HTD

Bỏ nhiều yêu cầu gây khó

Để tháo gỡ những khó khăn này, hội đồng tư vấn đề xuất gộp hai thủ tục đăng ký mở tuyến với thủ tục đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định thành một thủ tục và tăng thời hạn khai thác thử từ 60 ngày lên 180 ngày. Việc thực hiện thủ tục mới này cũng đơn giản hơn vì chỉ cần một bộ hồ sơ với ba thành phần rõ ràng. Các yêu cầu gây khó cho DN cũng có thể cắt giảm như yêu cầu đăng ký xe ôtô, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,…

Để tiết kiệm chi phí đi lại, nhất là những khu vực ở vùng sâu vùng xa, hội đồng tư vấn cho rằng DN có thể nộp hồ sơ qua bưu điện. Thời gian giải quyết hồ sơ của thủ tục này cũng có thể giảm từ năm ngày xuống còn ba ngày. Theo tính toán của hội đồng tư vấn, nếu thực hiện phương án đơn giản này có thể giảm đến 64% chi phí tuân thủ thủ tục so với trước.

Tương tự, thủ tục chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh liền kề từ 1.000 km trở xuống sẽ nhập với thủ tục chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh liền kề từ 1.000 km trở lên thành thủ tục chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định. Nơi giải quyết thủ tục này gộp vào một đầu mối Sở Giao thông Vận tải, không phải lên bộ như trước. Cách làm này cũng giảm chi phí tuân thủ thủ tục cho doanh nghiệp đến 64%.

Thêm xe chỉ cần thông báo

Một thủ tục gây khó hiện nay nữa là thủ tục bổ sung xe thuộc DN vận tải. Theo phân tích của hội đồng tư vấn, mục tiêu của thủ tục này không rõ ràng. “Đặc thù của Việt Nam những dịp lễ, tết, lượng xe tăng đột biến, DN có nhu cầu bổ sung xe rất cao mà phải thực hiện thủ tục này sẽ tốn kém chi phí và thời gian không cần thiết. Thêm vào đó, thành phần hồ sơ của thủ tục này không rõ nên các địa phương quy định khác nhau, dễ gây khó cho DN… Do vậy, có thể bãi bỏ hoàn toàn thủ tục này, thay vào đó DN chỉ cần thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết mà không cần sự chấp thuận hay không” - hội đồng tư vấn phân tích.

Tương tự, thủ tục chấp thuận đề nghị ngừng khai thác các tuyến vận tải khách cố định từ 1.000 km trở xuống cũng được hội đồng tư vấn đề xuất bãi bỏ. Thủ tục cấp phù hiệu xe hợp đồng cũng được đơn giản bằng cách không ghi thời gian có hiệu lực là sáu tháng như hiện nay để giảm việc đi lại gia hạn cho DN. Vì vậy, thủ tục cấp và đổi phù hiệu sẽ gộp thành một và thời gian giải quyết chỉ trong một ngày. Phương án này cũng giúp DN tiết kiệm được 85% chi phí tuân thủ thủ tục. Riêng việc bỏ thủ tục đổi phù hiệu xe hợp đồng có thể giúp giảm chi phí đến 51 tỉ đồng mỗi năm, tương đương với giảm 99% chi phí tuân thủ thủ tục hiện nay.

THU HẰNG