Giảm thuế để loại trừ sách “chợ trời”

Sáng qua (20-5), Quốc hội đã thảo luận về nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Nhiều đại biểu cho rằng cơ chế thuế đối với hoạt động xuất bản hiện nay đang góp phần khuyến khích in lậu và sách “chợ trời” phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Vân (Hà Tĩnh) cho rằng: Phải xác định xuất bản không chỉ đơn thuần là lĩnh vực kinh doanh thương mại mà thuộc lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, không nên cào bằng giữa hoạt động kinh doanh của các nhà xuất bản với các doanh nghiệp khác. Đây cũng là lý do khiến giá sách trên thị trường tương đối cao so với mức thu nhập của người dân. “Vì vậy, có hiện tượng sách xuất bản rồi nằm trên giá nhưng không phải do nhu cầu đọc giảm đi mà do khách hàng đi tìm một nguồn cung cấp sách khác rẻ hơn từ sách lậu của các nhà sách tư nhân, giá chỉ bằng 1/2 hoặc 2/3” - bà Vân phân tích.

Bà Vân kiến nghị nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế đối với hoạt động xuất bản để hạ giá thành sách xuống. Đồng thời phải có cơ quan giám sát, kiểm tra hoạt động xuất bản và lưu thông sách trên thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, dần dần loại bỏ sách lậu.

Ở một góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) đặt ra nghi vấn: “Sách bán ngoài chợ trời có thực sự là sách lậu không? Tôi cũng rất nghi ngờ vì có những quyển sách tôi mua bằng 70% giá bìa nhưng họ nói đây hoàn toàn là sách của nhà xuất bản. Có điều thay vì chiết khấu 50%, họ liên hệ trực tiếp nhà xuất bản để lấy chiết khấu 20%, như vậy họ vẫn lãi được 20% mà giá bán giảm xuống 30%. Chưa kể là việc công bố số lượng in thấp nhưng thực chất lại in nhiều thì chưa chắc đấy là do in lậu, bởi không loại trừ một số trường hợp thông đồng với nhà xuất bản để trốn thuế, giảm nhuận bút cho tác giả”.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Xuân kiến nghị QH nên cho quy định ghi giá bìa là giá xuất xưởng, cũng là giá để nhà nước tính thuế. Giá bán trên thị trường thì người phát hành có thể điều chỉnh trên cơ sở giá bìa.

Cũng trong sáng qua, với 415/420 đại biểu có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua “Nghị quyết của QH về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006”.

Với 421/422 đại biểu có mặt tán thành, QH cũng đã thông qua nghị quyết về việc chấm dứt thực hiện đề án thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Nghị quyết 16/2003 khi nghị quyết này hết hiệu lực vào tháng 8 tới. Với những đối tượng đang thực hiện quản lý theo đề án trên thì được kéo dài thời gian nhưng không quá thời hạn Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.