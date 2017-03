Giảng viên làm luật sư: Chưa ngã ngũ!

Tăng thời gian đào tạo nghề luật lên gấp đôi Về vấn đề đào tạo nghề luật sư và luật sư tập sự, đa số ĐB đồng tình với quy định tăng thời gian đào tạo nghề luật sư lên 12 tháng (gấp đôi so với quy định hiện hành) và giữ nguyên quy định không cho luật sư tập sự tham gia bào chữa. Tuy nhiên, một số ĐB đề xuất nên cho luật sư tập sự được tham gia bào chữa tại phiên tòa cấp quận, huyện để những đối tượng này được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn để bước vào hành nghề. Nhiều ĐB cũng kiến nghị bỏ quy định cho phép chấp hành viên, công chứng viên và thừa phát lại được miễn đào tạo hành nghề luật sư (nếu đáp ứng đủ điều kiện). Lý do là ba đối tượng này không trực tiếp tham gia tố tụng nên không đủ chuyên môn cũng như kinh nghiệm. Dự thảo này cũng có một số quy định mới như luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề thì mới được thành lập tổ chức hành nghề luật sư; bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, hành chính. Dự thảo cũng cho phép người thân của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của các đối tượng này cũng có quyền yêu cầu luật sư bào chữa.