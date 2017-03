Giao lưu trực tuyến: Quản lý vật liệu xây dựng tại TP.HCM

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM

Trần Tuấn Vũ - Nam

Xin hỏi Sở Xây dựng, thỉnh thoảng tôi lại thấy các quận huyện thông báo quy hoạch tuyến đường bán vật liệu xây dựng. Xin hỏi, căn cứ pháp lý của quy hoạch này? Mục đích để làm gì? Nếu không thuộc tuyến đường được quy hoạch thì không được mua bán hay sao? Ai có thẩm quyền phạt vi phạm? Mức phạt bao nhiêu?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệt xây dựng (VLXD), UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND các quận - huyện đã tiến hành xây dựng và ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD trên địa bàn các quận - huyện tại Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 8/9/2008 quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn TP. HCM. Việc quy định nêu trên nhằm sắp xếp lại địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD phù hợp với quy hoạch xây dựng của thành phố và địa phương, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Do VLXD là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy, khi kinh doanh VLXD, các đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD do UBND các quận - huyện đã ban hành. Thẩm quyền và mức xử phạt sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.

Thanh Tuyền - Nữ 27 tuổi

Xin cho biết vật liệu xây dựng hợp quy là thế nào? Có phải hợp quy là có nhãn hàng hóa đầy đủ không? Thường người xây nhà kéo hàng về không thể biết hàng có hợp quy hay không để mà đi khiếu nại được, cửa hàng vật liệu xây dựng họ báo giá nào thì chịu giá đó, biết làm sao đây?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

- Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) trong Quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011 (trước dây danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành kèm theo các Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 8/01/2010 và số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010). - Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. - Các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 này phải có giấy chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định, phải được người sản xuất, người nhập khẩu công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng. - Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã được chứng nhận hợp quy thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu phải dán dấu hợp quy (dấu CR). Đây là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết dễ dàng nhất đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD đã được chứng nhận chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Dấu CR được dán kèm theo nhãn hàng hóa. Như vậy, khi mua và sử dụng VLXD thuộc đối tượng hàng hóa nhóm 2, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ dấu CR dán trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì để nhận biết sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy. Hiện nay TP.HCM đang tăng cường công tác hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VLXD thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng cho phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2011/BXD; tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường.







Nguyễn quản - Nam 37 tuổi

Những loại vật liệu xây dựng nào bị cấm bán trên những tuyến đường bị cấm bán? Nếu bán vật liệu xây dựng trên tuyến đường bị cấm bán thì có bị phạt hay chỉ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Mức phạt là bao nhiêu (nếu có).

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Do VLXD là hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy, khi kinh doanh VLXD, các đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD do UBND các quận - huyện đã ban hành. Hình thức xử phạt và mức xử phạt sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.

Mai thi tuyet - Nữ

Theo quy hoạch do quận 12 công bố và website Sở QHKT đăng tải, nhà tôi không thuộc tuyến đường được mua bán cát, đá xi măng. Trong khi đó, cơ sở nhà tôi đã có từ lâu. Nay tôi có bị ảnh hưởng quy hoạch này hay không hay chỉ những cơ sở mở sau mới không được? Nếu không cho chúng tôi hoạt động thì vô lý quá. Xin cảm ơn

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Kinh doanh VLXD là loại hình kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. UBND quận – huyện ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD (gọi tắt là Quy định) trên địa bàn nhằm mục đích sắp xếp mạng lưới kinh doanh VLXD cho phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phát triển VLXD của TP.HCM đến năm 2020 của thành phố, phù hợp quy hoạch của địa phương. Quy định trên địa bàn quận 12 đã được UBND quận 12 ban hành tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011. Trong Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND có quy định rõ thời hạn xử lý chuyển tiếp cho các tổ chức, cá nhân có bày bán, giao nhận hàng hóa, có địa điểm sản xuất, kinh doanh không phù hợp với Quy định để chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc di dời đến những địa điểm được quy định. Do đó, trường hợp bà còn chưa rõ cách thức thực hiện Quy định trên, có thể liên hệ trực tiếp đến UBND quận 12 để được hướng dẫn và giải đáp. Do đó, trường hợp bà còn chưa rõ cách thức thực hiện Quy định trên, có thể liên hệ trực tiếp đến UBND quận 12 để được hướng dẫn và giải đáp.

ho hai chau - Nam

Xin Sở XD cho biết cụ thể về đề án phát triển VLXD trên địa bàn TP. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc mua bán của doanh nghiệp kinh doanh, XNK VLXD hay không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 về phê duyệt đồ án phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020. Trong đó, UBND TP có định hướng phát triển một số loại vật liệu xây dựng theo từng giai đoạn để tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố định hướng đầu tư cho phù hợp với chủ trương.

ngoc chi - Nữ 30 tuổi

Gần nhà tôi có một điểm bán vật liệu xây dựng, xe cộ chở hàng ra vào thường xuyên làm mặt đường bị hư hỏng, mưa xuống là ngập nước, dễ gây tai nạn giao thông cho người đi đường, chủ cửa hàng còn bày vậy liệu xây dựng tràn ra vỉa hè,. Có quy định nào phạt việc kinh doanh như vậy hay khong? Làm ơn cho biết cụ thể văn bản nào, điều nào...

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Kinh doanh VLXD là loại hình kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. UBND quận – huyện ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD (gọi tắt là Quy định) trên địa bàn nhằm mục đích sắp xếp mạng lưới kinh doanh VLXD cho phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phát triển VLXD của TP.HCM đến năm 2020 của thành phố, phù hợp quy hoạch của địa phương. Đến nay đã có 12 quận – huyện đã ban hành Quy định, bao gồm: Các quận 6, 7, 8, 12, Thủ Đức, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, các huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh. Các quận – huyện còn lại đang triển khai và chuẩn bị ban hành Quy định. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bày bán và giao nhận VLXD có nghĩa vụ phải chấp hành địa điểm sản xuất, kinh doanh và bày bán theo Quy định do UBND quận – huyện ban hành. Các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng bị xử phạt theo quy định tại Điều 36 – Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ. Các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng bị xử phạt theo quy định tại Điều 36 – Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ.

lê hùng tuấn - Nam

Hiện nay trên thị trường đang lưu hành một vài chủng lọai vật liệu mới được xem là vật liệu xanh, vì tính chất và ưu điểm của nó do các nhà cung cấp thông báo công bố hay cũng có thể gọi là quản cáo..như gạch béton nhẹ...tấm 3d panel xây nhà không sử dụng cột.....tôi đề nghị cho biết quá trình kiểm tra và quản lý chất lượng của các lọai vật liệu này như thế nào...nhất là tấm 3dpanel có theo tiêu chuẩn nào không?....chân thành cảm on

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Quá trình kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phải tuân thủ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, đối với các sản phẩm, hàng hóa VLXD nêu trên, trước khi ra thị trường phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và việc kiểm tra chất lượng tiến hành theo quy định tại Điều 29 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tấm 3 D áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7575-1:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng - Phần 1: Quy định kỹ thuật.

Van trang - Nữ 40 tuổi

Xin cho biet tai sao nha nuoc lai quan ly cac tuyen duong, co duong cho phep ban vat lieu xay dung, co duong lai cam? Vay neu toi mo cua hang trung bay hang noi that, khi khach hang mua thi toi se dat don hang tai cong ty chuyen hang thang cho khach, co duoc khong? Xin cam on

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Kinh doanh VLXD là loại hình kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. UBND quận – huyện ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh VLXD, nơi để phế thải VLXD (gọi tắt là Quy định) trên địa bàn nhằm mục đích sắp xếp mạng lưới kinh doanh VLXD cho phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phát triển VLXD của TP.HCM đến năm 2020 của thành phố, phù hợp quy hoạch của địa phương; nâng cao chất lượng sống của người dân trong đô thị. Ngoài ra, theo định hướng quy hoạch phát triển VLXD của TP.HCM đến năm 2020, thành phố hướng đến sẽ trở thành trung tâm giao dịch, trưng bày, triển lãm sản phẩm vật liệu xây dựng quy mô lớn. Trong trường hợp ông/bà chỉ mở cửa hàng trưng bày, không bày bán hàng hóa, không giao nhận hàng hóa VLXD tại địa điểm trưng bày thì không thuộc phạm vi áp dụng đến quy định của quận – huyện. Trong trường hợp ông/bà chỉ mở cửa hàng trưng bày, không bày bán hàng hóa, không giao nhận hàng hóa VLXD tại địa điểm trưng bày thì không thuộc phạm vi áp dụng đến quy định của quận – huyện.

Võ Văn Đại Minh - Nam

Tôi có nhu cầu tìm hiểu về công nghệ gạch không nung. Xin Sở XD cho biết về đề án phát triển VLXD trên địa bàn TP để tôi định hướng đầu tư cũng như giới thiệu giúp giùm về công nghệ này, chẳng hạn kinh phí đầu tư, địa điểm, chuyên gia kỹ thuật…Cảm ơn Sở

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Theo quy hoạch phát triển VLXD TP.HCM đến năm 2020 đã được UBND TP.HCM duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011, thành phố khuyến khích phát triển vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống và đáp ứng nhu cầu sử dụng của thành phố, đặc biệt là gạch nhẹ, siêu nhẹ. Theo định hướng của quy hoạch, sẽ tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào khu công nghiệp để thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường. Riêng các thông tin về công nghệ sản xuất, chi phí đầu tư, địa điểm sản xuất phù hợp... đối với sản xuất gạch không nung, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng để được cung cấp các thông tin chi tiết.



Vương Thanh Thủy - Nữ 40 tuổi

VLXD trên thị trường muôn hình vạn tượng không thể biết được chình xác nên mua lọai nào phù hợp với nhà ở của mình. Cho hỏi: khi cần tư vấn chính xác thì liên hệ như thế nào. Cám ơn

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

VLXD trên thị trường rất đa dạng, nhiều chủng loại và mẫu mã phong phú. Do đó, người tiêu dùng nên căn cứ nhu cầu thực tế của mình và tình hình tài chính, có thể liên hệ với các công ty tư vấn thiết kế hoặc công ty thi công xây dựng, các cơ sở phân phối và kinh doanh VLXD để được tư vấn việc sử dụng các loại VLXD cho phù hợp với công trình. Tuy nhiên, ông/bà cần lưu ý khi mua và sử dụng các sản phẩm, hàng hóa VLXD, VLXD phải được tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu công bố tiêu chuẩn áp dụng. Ngoài ra, đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) trong danh mục của Quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011, ông/bà phải kiểm tra kỹ dấu CR dán trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì để nhận biết sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy theo quy định.

Hoàng Ngọc Lâm - Nam

Theo thông tin trên báo chí được biết, hiện nay TP cấm các lò gạch thủ công dùng đất sét. Sở XD và UBND quận huyện hướng dẫn các cơ sở này chuyển về các tỉnh khác, vẫn sử dụng đất sét làm gạch. Như vậy, liệu có phải TP chỉ đẩy tiêu cực từ địa phương này sang địa phương khác, còn mục đích chống ô nhiễm môi trường, lãng phí đất sét trên cả nước cũng không đạt được.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung và Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phát triển gạch xây dựng nung đến năm 2020, các lò gạch thủ công sử dụng đất sét nung phải chấm dứt hoạt động. Đây là chủ trương của cả nước, do đó không có việc chuyển đổi các cơ sở này từ tỉnh này sang tỉnh khác. Các cơ sở sản xuất gạch thủ công dùng đất sét nung phải chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch không nung nhằm mục đích chống lãng phí nguồn đất sét trong cả nước và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Nếu còn thì mục đích chống ô nhiễm môi trường, chống lãng phí đất sét trên cả nước cũng không đạt được.

Nguyễn Tấn Khoa - Nam 42 tuổi

quận bình tân kinh doanh vật liêu xây dựng trên những con đường nào?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

UBND quận Bình Tân đã ban hành Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 về việc ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận. Trong đó có 45 tuyến đường được phép bày bán VLXD. Mọi chi tiết đề nghị bạn truy cập tại cổng giao tiếp điện tử quận Bình Tân ( http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx ) và liên hệ UBND quận.

Lâm Văn Chung - Nam

Xin hỏi công tác quản lý VLXD của Sở Xây dựng giúp ích như thế nào cho doanh nghiệp hay chủ đầu tư khi xây dựng công trình hay không? Nhân buổi giao lưu trực tuyến, mong Sở hướng dẫn rõ hơn để khi có việc cần tôi có thể đến đúng địa chỉ.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Công tác quản lý VLXD nhằm mục đích: - Để các cơ sở sản xuất VLXD được thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường. - Chủ đầu tư có điều kiện lựa chọn công nghệ sản xuất hiện đại, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, tiêu hao nguyên liệu ít, giá thành hạ, thân thiện với môi trường. - Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình có điều kiện chọn lựa các loại VLXD phù hợp với công trình và vốn đầu tư. - Tạo thị trường kinh doanh VLXD cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 về duyệt quy hoạch phát triển VLXD TP.HCM đến năm 2020 Mọi thông tin chi tiết về công tác quản lý VLXD, ông hãy liên hệ với Phòng Quản lý vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng - 60 Trương Định, quận 3.

trung hiếu - Nam 34 tuổi

Theo quy định, bán vật liệu phải có nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, nhưng có những hộ kinh doanh vật liệu xây dựng đóng thuế theo hình thức khoán, nên họ không lưu giữ hoá đơn, chứng từ để chứng minh họ mua bán hàng hoá với các nhà sản xuất, chứng minh hàng hoá họ bán là có nguồn gốc, có chất luợng. Vậy làm thế nào để cơ quan nhà nước kiểm tra được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hoá mà họ đã bán ?.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý thị trường là đơn vị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thi trường (trong đó bao có hàng hóa VLXD). Việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa căn cứ vào các tài liệu như hóa đơn, chứng từ, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng, thông báo tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy của Sở Xây dựng (đối với hàng hóa nhóm 2)...

Mọi hàng hóa khi kinh doanh đều phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa. Do đó, trong quá trình kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ bị xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định tại khoản 13 Điều 1 - Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 1/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/11/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại nếu đơn vị kinh doanh không xuất trình được các chứng từ trên.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường công tác tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng cho UBND các quận - huyện nhằm quản lý chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn.

Huỳnh Văn Minh - Nam

Xin cho biết cụ thể kế hoạch di dời các lò gạch ở quận Thủ Đức. Các cơ sở này có thể chuyển đổi sang sản xuất gạch không nung đến khi nhà nước thu hồi đất hay không vì bỏ hoang đất thì quá lãng phí. Công nghệ này có phức tạp, tốn kém và phải có chuyên môn hay đi học hay không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020. Theo đó, hạn chót ngày 31/12/2011 các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung phải chấm dứt hoạt động. Hiện nay trên địa bàn quận Thủ Đức còn 2 cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung và 2 cơ sở này hiện đang nằm trong dự án đầu tư lớn của thành phố. Về công nghệ sản xuất gạch không nung, tùy theo nhu cầu thực tế của cơ sở, tình hình tài chính và quy mô của mặt bằng đầu tư, cơ sở có thể lựa chọn công nghệ sản xuất cho phù hợp. Đơn vị tư vấn chuyển giao công nghệ sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ đào tạo về chuyên môn để chủ đầu tư có thể sử dụng máy móc, thiết bị và sản xuất thành thạo. Trong trường hợp có nhu cầu đầu tư, đề nghị bạn liên hệ Phòng Quản lý VLXD- Sở Xây dựng để biết thêm thông tin chi tiết.

Lê Văn Bích - Nam

Tình hình khai thác cát lậu ở TP rất nghiêm trọng. Không lẽ các cơ quan chức năng bó tay hay sao. Xin hỏi Sở Xây dựng có biết hay không? Đã quản lý vật liệu xây dựng thì thiết nghĩ Sở cũng nên quan tâm và có biện pháp với chuyện này.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Theo quy hoạch phát triển VLXD của TP.HCM, việc khai thác cát hiện nay là trái quy định. Việc cấp phép khai thác khoáng sản để làm VLXD và quản lý việc khai thác khoáng sản trên địa bàn TP.HCM hiện nay không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra các bãi cát kinh doanh VLXD, đồng thời Phòng Quản lý VLXD, Sở Xây dựng đã tham gia với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra tình hình khai thác cát trên địa bàn thành phố. Kết quả kiểm tra sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và kiến nghị UBND TP.

Lê Thị Bình Châu - Nữ 43 tuổi

Tôi ở huyện Nhà Bè. Kế bên nhà tôi là địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng kiêm đầu nậu xây dựng không phép, phân lô bán nền. Công việc rất thuận lợi vì tạo 1 vòng tròn khép kín, lợi nhuận lại cao. Tôi nhớ trước đây huyện Bình Chánh từng có văn bản không cho phép 1 số xã không được mua bán vật liệu xây dựng để chống lại tình trạng này. Tôi thấy chủ trương này rất hợp lý. Sở Xây dựng nên phổ biến chính sách này

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Việc quy định các tuyến đường kinh doanh VLXD nhằm mục đích sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, quận huyện, và quy hoạch phát triển VLXD TP.HCM đến năm 2020. Đây là chủ trương chung của thành phố. Đến nay, trên thành phố đã có 12 quận - huyện ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh VLXD, nơi đổ phế thải VLXD. Riêng huyện Nhà Bè đã hoàn tất dự thảo quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh VLXD, nơi đổ phế thải VLXD và đang gửi các ngành để góp ý, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2011.

Ông Lê Văn Bảy - Nam 46 tuổi

Xin hỏi, Sở Xây dựng cho biết về quy hoạch các tuyến đường mua bán VLXD ở quận Bình Thạnh. Nếu nhà tôi không phù hợp nhưng đã có từ lâu thì có bị chuyển đổi nghề nghiệp hay di dời không? Ai hỗ trợ và bao nhiêu vì rõ ràng chúng tôi xin phép kinh doanh hợp pháp và đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước nhiều năm nay.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời:

Vật liệu xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Việc quy định các tuyến đường kinh doanh VLXD nhằm mục đích sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, quận huyện, và quy hoạch phát triển VLXD TP.HCM đến năm 2020. Theo Điều 7 Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định: cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có ðiều kiện. Nếu nhà bạn kinh doanh không phù hợp với tuyến đường quy định được phép bày bán thì phải chuyển đồi hình thức kinh doanh cho phù hợp với quy định.

Le Thi Hoang Chau - Nữ

Tôi rất thắc mắc về công tác quản lý vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng. Theo tôi, đây cũng là một mặt hàng thông thường trong kinh doanh. Việc quản lý các công ty bán hàng VLXD hay việc mua bán thì đã có Sở Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan hải quan, thuế…Như vậy, khi nào thì Sở sẽ quản lý để doanh nghiệp chúng tôi biết rõ hơn. Xin cảm ơn Sở.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN, PHó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời: