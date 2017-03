Giới hạn quyền con người: Không nên quá rộng

Nên chuyển từ thu hồi sang trưng mua Tôi đề nghị xem lại khoản 3 Điều 58 Dự thảo sửa đổi HP 1992 theo hướng bỏ việc Nhà nước thu hồi đất. Bởi lẽ tại khoản 2 Điều 58 dự thảo đã khẳng định “quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ” song ngay sau đó lại quy định “nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng” là mâu thuẫn, dù là có bồi thường. Hơn nữa lý do để thu hồi đất quá nhiều, trong đó nguy hiểm hơn cả là lý do “để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)”. Từ đó tôi kiến nghị sửa lại Điều 58 theo hướng: Nhà nước trưng mua quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển KT-XH. Trong trường hợp vẫn giữ cơ chế thu hồi đất thì tôi đề nghị sửa thành: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng và bồi thường theo giá thị trường trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và trưng mua quyền sử dụng đất theo giá phù hợp để thực hiện các dự án phát triển KT-XH. Vì không thể khoác áo dự án KT-XH để thu hồi đất của dân phục vụ cho hoạt động kinh doanh của DN sân sau của các nhóm lợi ích. Luật gia VŨ XUÂN TIỀN, Ủy viên BCH Hội Luật gia Hà Nội (Phát biểu tại hội thảo góp ý HP ngày 19-3 do VCCI tổ chức) THU HẰNG ghi