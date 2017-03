Giữ mãi niềm vui: dân, nước đổi đời

Đó là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử dân tộc ta. Đó là niềm vui không gì so sánh được của mỗi người dân Việt Nam ta, niềm vui: dân, nước đổi đời, nước được độc lập, dân được tự do.

Ôn lại lịch sử, chúng ta biết rằng trước năm 1858, dân ta bị vua quan phong kiến cai trị, nông dân bị địa chủ áp bức bóc lột nhưng nước vẫn được độc lập. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu đem quân xâm chiếm nước ta. Quan quân triều đình nhà Nguyễn kháng cự được 26 năm (1858 - 1884) nhưng trong thế ngày càng suy yếu, cuối cùng phải đầu hàng và cam chịu làm tay sai cho giặc Pháp. Ngày 23-9-1940, tại Hà Nội, thực dân Pháp lại ký hiệp định để cho phát xít Nhật vào Đông Dương và chịu đứng ra huy động nhân tài vật lực phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của chúng.

Dân ta một cổ phải chịu ba tròng: phong kiến, thực dân, phát xít, lại lâm cảnh chiến tranh nên khốn khổ đến cùng cực. Nạn đói năm 1945 ở miền Bắc, dân ta chết mấy triệu người, người sống không có sức để chôn người chết. Nhiều cuộc nổi dậy phản kháng đều bị địch dìm trong biển máu. Cho đến cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 mới giành được thắng lợi.

Đảng ta ra đời đầu năm 1930 nhưng từ tháng 2-1941, khi Bác Hồ về Pác Bó (Cao Bằng) mới cùng Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa này.

Năm 1942, tình thế quốc tế thuận lợi cho cách mạng Việt Nam đã xuất hiện. Hồng quân Liên xô phản công gây nhiều tổn thất cho phát xít Đức. Ở mặt trận Thái Bình Dương, quân phát xít Nhật cũng thất bại liên tiếp. Tháng 10-1944, trong một bức thư gửi đồng bào, Bác Hồ viết: “Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ trong một hoặc một năm rưỡi nữa”.

Trong sự lãnh đạo của Đảng về cuộc tổng khởi nghĩa, vấn đề khó nhất là xác định đúng thời cơ để ban hành lệnh tổng khởi nghĩa. Nếu ra lệnh sớm quá, lực lượng cách mạng chưa đủ mạnh, địch chưa đủ yếu thì sẽ là khởi nghĩa non, sẽ bị thất bại. Nhưng khi thời cơ xuất hiện mà do dự không dám phát lệnh khởi nghĩa, thời cơ sẽ qua đi, nhân dân sẽ trách, lịch sử sẽ ghi tên người lãnh đạo bất tài.

Từ cuối năm 1944 bước vào năm 1945, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã phải theo dõi để nắm bắt thật chặt chẽ mọi diễn biến của tình hình trong nước và thế giới.

Đêm 9-3-1945, đề phòng quân Pháp theo tướng Đờ Gôn nổi dậy đánh từ sau lưng, Nhật đã làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp. Chỉ trong vòng 12 giờ, thực dân Pháp, kẻ thì đầu hàng, bọn thì chạy trốn. Yokohama, đại sứ Nhật vào Đại nội gặp Bảo Đại tuyên bố trao trả nền độc lập mà Nhật vừa giành được trong tay Pháp và nhận làm cố vấn tối cao cho Bảo Đại. Ngày 17-3-1945, Nhật cho thành lập chính phủ bù nhìn do Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Để che đậy bộ mặt xâm lược, Nhật buộc nội các Trần Trọng Kim ra lệnh ân xá tù chính trị.

Như vậy, tình thế thuận lợi trực tiếp của cách mạng Việt Nam đã xuất hiện: Pháp đã bỏ chạy, chính phủ Bảo Đại - Trần Trọng Kim chưa có chân đứng bên dưới, có nhiều cán bộ thoát ra khỏi nhà tù, Mặt trận Việt Minh ra đời từ tháng 5-1941 đến nay đã tập hợp được lực lượng khá rộng và mạnh, một số căn cứ và lực lượng võ trang cách mạng đã được xây dựng ở Việt Bắc và một số nơi...

Tuy nhiên, trên toàn cõi Đông Dương và riêng ở Việt Nam, quân Nhật còn đông và ở Mãn Châu (Trung Quốc) đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của Nhật còn nguyên vẹn. Bác Hồ và Trung ương Đảng chỉ ra lệnh chuẩn bị đón thời cơ để tổng khởi nghĩa, chưa phát lệnh tổng khởi nghĩa.Thời cơ để tổng khởi nghĩa theo Bác Hồ và Trung ương Đảng xác định phải là lúc phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh mà quân Đồng minh thì chưa đổ bộ vào Việt Nam.

Đầu tháng 3-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang) để chỉ đạo phong trào cả nước.

Ngày 13-8-1945, đội quân Quan Đông bị Hồng quân Liên Xô tấn công phải chịu đầu hàng. Lập tức vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày, lệnh tổng khởi nghĩa được ban hành. Bác Hồ kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến! Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Cho đến ngày 28-8-1945 hầu hết các nơi trên cả nước, nhân dân ta đều đã giành được chính quyền.

Ngày 22-8-1945, Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội sau khi khởi nghĩa đã thắng lợi tại thủ đô ngày 19-8. Từ ngày 28-8 đến 30-8-1945, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã soạn thảo một văn bản lịch sử - bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chính phủ lâm thời đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân cùng với việc tuyên bố trước toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2-9-1945 trong lúc quân Đồng minh chưa kịp đổ bộ vào Việt Nam đã làm cho cuộc tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi hoàn toàn mà không phải đổ máu. Thắng lợi đó là làm cho nước ta trở thành một nước tự do và độc lập.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Với quyết tâm sắt đá đó, nhân dân ta có sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Với quyết tâm sắt đá đó, chúng ta tin rằng các nguy cơ sẽ bị đẩy lùi, mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ được thực hiện. Với quyết tâm sắt đá đó thì quyền được hưởng tự do độc lập mãi mãi là niềm vui lớn của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau.