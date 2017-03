Giữ nguyên hiện trạng ruộng đất để tránh gây xáo trộn

7% đất được giao đã bị thu hồi, theo thống kê của Tổng cục Quản lý đất đai. Khảo sát cho thấy mức độ chênh lệch giữa số suất đất hiện tại so với số suất đất khi giao là không đáng kể, chỉ tăng 1% (mỗi suất đất 1-3 sào). Số suất đất biến động không nhiều là do chênh lệch giữa nhân khẩu mới sinh và chuyển đến khá cân bằng với số nhân khẩu chuyển đi, mất đi. Để lại vì chưa quyết được Câu hỏi đến năm 2013 có chia lại đất nông nghiệp hay không đã được đặt ra từ năm 2003, khi thông qua Nghị quyết Trung ương số 26 (khóa IX). Khi đó, 50% số ý kiến ủy viên Trung ương đồng ý chia lại, 50% đồng ý kéo dài thời hạn. Vì vậy, vấn đề khó khăn này được để lại quyết định sau, vào trước năm 2013. GS-TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Chỉ là tương đối Chúng tôi đã tính thử, nếu chia lại thì các hộ cũng chỉ được giao đất tương đương với diện tích hiện nay. Nhà tôi có bảy người, ba cháu nội không có ruộng. Dù vậy, tôi vẫn thấy không cần phải chia lại ruộng đất. Sự công bằng cũng chỉ là tương đối. Ông VŨ XUÂN THỤ,

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) Kéo dài thời hạn với đất trồng cây lâu năm Theo tôi, với đất trồng cây lâu năm thì vẫn cần có thời hạn nhưng cần kéo dài hơn so với hiện nay, có thể là 100 năm thay vì 50 năm. Như vậy, người dân sẽ yên tâm đầu tư hơn. Sở dĩ vẫn phải duy trì thời hạn đối với loại đất này là do trong đất này có cả đất rừng nên nhà nước cần có sự điều chỉnh. Ông VŨ TRỌNG BÌNH, Phó Giám đốc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN&PTNT