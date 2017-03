Giữ ổn định khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia

Theo trang web Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Campuchia triển khai và sớm hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước. Đồng thời không để tình trạng mất ổn định an ninh trật tự xảy ra trên tuyến biên giới, gây tổn thương tình cảm của nhân dân hai nước. Hai bên cũng cần đẩy mạnh giao lưu, hữu nghị nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả trước kia và hiện tại. Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ làm hết sức mình không để xảy ra tình trạng mất ổn định an ninh chính trị tại khu vực biên giới của hai nước; giữ gìn, bảo vệ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia...

N.ANH