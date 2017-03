Giúp dân thoát nghèo phải bền vững

Chiều 15-10, HĐND TP.HCM đã có buổi khảo sát về việc triển khai thực hiện các chính sách Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá giai đoạn 4 (2014-2015) tại huyện Cần Giờ.

Liên quan đến sự vụ nhiều hộ dân ở xã đảo Thạnh An bỗng dưng thoát nghèo vì tính gộp tiền bồi thường Vedan vào thu nhập mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết sau khi báo phản ánh, huyện đã mời các đơn vị lên để yêu cầu báo cáo. Theo báo cáo, năm 2011, xã Thạnh An có 322 hộ thoát nghèo do tính gộp tiền bồi thường của Vedan vào thu nhập của năm. Tuy nhiên, đến năm 2012 sau khi rà soát lại thì có đến 231 hộ tái nghèo. Bà Cẩm cũng cho hay hiện UBND huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra những trường hợp nhận tiền bồi thường từ vụ Vedan nhưng đến nay không tái nghèo để xem cuộc sống của họ như thế nào.

Về vấn đề này, Trưởng ban VH-XH HĐND TP.HCM Huỳnh Công Hùng cho biết nếu như người dân nhận được tiền bồi thường nhưng không có phương án dùng tiền này để phát triển kinh tế thì việc đưa họ thoát nghèo sẽ không bền vững. Ông Hùng đề nghị lãnh đạo huyện cần yêu cầu ban giảm nghèo tăng hộ khá của xã rà soát lại để từ đó có biện pháp cụ thể để giúp hộ này sử dụng nguồn tiền mình có một cách hiệu quả để từ đó thoát nghèo bền vững.

Theo ông Hùng, các chính sách để giảm nghèo của UBND huyện Cần Giờ là chưa thật sự hiệu quả. Để giúp người dân thoát nghèo bền vững thì lãnh đạo huyện cần có những giải pháp, mô hình kinh tế hiệu quả để khuyến khích người dân tham gia. Ông Hùng cho rằng khi đánh giá một trường hợp thoát nghèo nếu không đúng thì sẽ làm mất uy tín của chính quyền địa phương. Vì vậy, lãnh đạo huyện cần dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như chất lượng cuộc sống, công việc làm, các vấn đề an sinh xã hội… để đánh giá cụ thể.

Theo bà Thi Thị Tuyết Nhung, Phó ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP, để giúp người dân thoát nghèo thì lãnh đạo huyện cần rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo hiện nay có đạt yêu cầu hay không. Đồng thời phải tiến hành rà soát nắm bắt nhu cầu của những hộ nghèo để có những hỗ trợ tương ứng.

MINH QUÝ - LÊ THOA