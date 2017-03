GS Nguyễn Lân Dũng: Chất xám đang bị “ném” vào kho lưu trữ

Trong khi tiền ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ là 700 triệu USD, một con số thật quá lớn, nếu biết đầu tư tập trung cho các mũi nhọn khoa học thì sao không giải quyết nổi các vấn đề lớn lao đang cần tháo gỡ bằng khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu xong chả biết dùng để làm gì. Sau khi nghiệm thu chỉ để đăng trên vài tạp chí rất ít người xem hoặc cất hết vào kho lưu trữ. (Người Đưa Tin, 1-4)

Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG, Chủ tịch Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam:

Có cả ngàn đại sứ du lịch mà dịch vụ dở thì cũng như không

Hoa hậu tràn ngập, các cuộc thi, trò chơi trực tuyến nhập ngoại phát sóng triền miên, khắp nơi người ta nô nức tranh giành kỷ lục... đó không phải là sự đi lên mà là tụt hậu của đời sống văn hóa, càng làm nghèo nàn đi các giá trị căn bản của văn hóa.

Đối với cuộc bình chọn đại sứ du lịch, đó chỉ là một cuộc chơi. Cuộc chơi đó, ngoài việc gây ồn ào náo nhiệt, tốn công, tốn giấy bút, tốn của, lãng phí thời gian của nhân dân chưa chắc sẽ mang lợi ích thiết thực cho ngành du lịch. Thật ngớ ngẩn nếu ai đó ảo tưởng rằng có được một nữ đại sứ du lịch xinh đẹp thì sẽ cải thiện được ngành du lịch Việt Nam.

Có một chứ có đến một ngàn đại sứ du lịch đẹp như tiên, có đến hàng trăm địa danh mang nhãn hiệu kỳ quan và kỷ lục... mà chất lượng dịch vụ du lịch vẫn cứ ì ạch, lạc hậu, hệ thống giá cả thì thiếu sức cạnh tranh như hiện nay thì du lịch Việt Nam sẽ khó mà trở mình khởi sắc được. (Đất Việt, 4-4)

TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội:

Để BĐS “rơi tự do” sẽ giúp phục hồi kinh tế nhanh hơn

Để bất động sản (BĐS) “rơi tự do” theo quan điểm của TS Alan Phan không gây hậu quả lớn. Ngược lại, nó giúp phục hồi nền kinh tế nhanh hơn.

Để thị trường điều chỉnh tự do hiện nay rất quan trọng. Sự điều chỉnh diễn ra nhanh, kết thúc càng sớm càng tốt vì sau điều chỉnh mới có phục hồi. Hỗ trợ hay can thiệp bản chất là kéo dài kết quả phục hồi. Nó làm kinh tế càng khó khăn mà người dân vẫn không mua được nhà.… Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng của Nhà nước dành cho BĐS không có nhiều ý nghĩa. Bất kỳ nguồn tiền từ ngân sách nào cũng là tiền của nhân dân, do nhân dân đóng góp qua các loại phí, thuế… Tiền của toàn bộ xã hội rộng lớn ấy lại tập trung vào hỗ trợ cho một nhóm đối tượng rất nhỏ trong khi nhóm này đã được hưởng lợi lớn trong quá khứ rồi là vô lý. Việc sử dụng nguồn ngân sách như hiện nay là hành động tự động, tự nhiên. Nó sẽ không có ý nghĩ với thị trường mà còn xâm phạm đến sự công bằng. (Khám Phá, 5-4)

Chuyên gia kinh tế PHẠM TẤT THẮNG:

Ỷ thế độc quyền, nửa đêm tăng giá xăng

Trên thực tế, vị thế độc quyền của xăng dầu sẽ khiến họ làm được như thế. Độc quyền thì họ tăng lúc nửa đêm là quyền của họ, trong khi các nước không làm thế. Việc đưa ra các quyết định tăng giá không giống ai chính là bởi họ tăng giá không phải do sức ép của thị trường buộc phải tăng, hay ổn định thị trường gì cả, mà nhờ vị thế độc quyền thì người ra tạo được ra cái quyền tăng giá như thế. Chừng nào chưa giải quyết được độc quyền xăng dầu thì người dân buộc phải chấp nhận. (Nông Thôn Ngày Nay, 6-4)