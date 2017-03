Hà Nội: Dự kiến hụt thu ngân sách gần 12.000 tỉ đồng

Ngày 26-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo TP với các sở, ban ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách chín tháng đần năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2013.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, thu ngân sách năm 2013 của TP dự kiến đạt thấp so với dự toán được giao, trong đó số thu do cấp TP quản lý thu hụt lớn hơn so với số thu cấp quận, huyện, thị xã quản lý. Hệ lụy kéo theo là việc cân đối chi của ngân sách TP hết sức khó khăn. Cụ thể, tổng thu ngân sách Hà Nội tám tháng đầu năm đạt gần 80.000 tỉ đồng (bằng 16,5% tổng thu ngân sách của cả nước), bằng 49,5% dự toán và bằng 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo tổng thu ngân sách Hà Nội năm 2013 ước đạt 120.600 tỉ đồng, đạt 74,7% dự toán HĐND TP giao. Như vậy, tổng thu ngân sách địa phương năm 2013 của TP dự kiến giảm 11.824 tỉ đồng, trong đó cấp TP giảm 10.900 tỉ đồng, cấp quận/huyện/thị xã giảm 924 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh nguyên nhân của tình trạng hụt thu ngân sách bên cạnh tình hình kinh tế khó khăn còn do chưa thu đúng, thu đủ, thu chưa kịp thời. Tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn lớn. Công tác kiểm tra, kiểm soát đăng ký kê khai thuế, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái vẫn chưa xử lý triệt để. Nhiều thủ đoạn trốn thuế tinh vi thông qua chuyển giá, thực hiện chính sách ưu đãi thuế, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, kinh doanh tín dụng, ngân hàng, thương mại điện tử… chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nghị yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các ngành quyết liệt tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh. Đặc biệt, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, tiết kiệm và tập trung ngân sách cho các nhiệm vụ trọng tâm như an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn thiết yếu. “Chúng ta đã hụt thu thì nhất định phải điều chỉnh chi. Từ đầu năm đến nay Hà Nội đã kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, hầu như không mua sắm các phương tiện xe cộ, ngoại trừ xe cứu thương, cứu hỏa để phục vụ nhiệm vụ cấp bách; hạn chế sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn…” - ông Nghị nói.

TRỌNG PHÚ