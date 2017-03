Hà Nội (mới): Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh giữ chức giám đốc CATP

(PL)- Sáng 28-7, Thứ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy ban giám đốc Công an TP Hà Nội (mới) trên cơ sở hợp nhất Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tây.

Bộ máy Công an TP Hà Nội (mới) gồm 41 phòng ban trực thuộc. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh tiếp tục giữ chức giám đốc Công an TP Hà Nội (mới), có bảy người làm phó giám đốc. Chiều 28-7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã có buổi làm việc với Đoàn luật sư TP Hà Nội và Đoàn luật sư tỉnh Hà Tây về việc hợp nhất hai đoàn luật sư sau 1-8. Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu nhanh chóng cấp thẻ mới cho các luật sư, phải hoàn thành vào cuối tháng 8. Khi chưa có thẻ mới, Bộ Tư pháp sẽ đề nghị các cơ quan liên quan đảm bảo quyền hành nghề của các luật sư thuộc Đoàn luật sư của tỉnh Hà Tây (cũ) trong khi đang chờ cấp thẻ mới. T.SƠN - N.NHÂN - H.VÂN