Hà Nội phải tạo được chất lượng mới, sức mạnh mới

Ra mắt thường trực HĐND và UBND TP Hà Nội (mới)

Quyết liệt để nhanh chóng ổn định tình hình, không làm xáo trộn, không để thất thoát tài sản của Nhà nước. Khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội...”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: việc điều chỉnh địa giới Hà Nội, Hà Tây và một số tỉnh liên quan sẽ tạo điều kiện, cơ hội cho thủ đô phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương này không đơn giản, trái lại có rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải có quyết tâm cao và có cách làm thật khoa học, nghiêm túc, thận trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: quá trình sắp xếp bộ máy, ổn định tổ chức sau khi Hà Nội mở rộng phải đảm bảo không để ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của nhân dân cũng như an ninh trật tự và an toàn xã hội của thủ đô. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm của TP là tập trung thực hiện các chủ trương và sự chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thế Thảo được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội (mới)

Thành lập Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội Trước đó ngày 30-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tổ chức lại Quân khu thủ đô Hà Nội thành Bộ tư lệnh (BTL) thủ đô Hà Nội. Theo đó, BTL thủ đô Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự quản lý, chỉ huy của bộ trưởng Bộ Quốc phòng. BTL thủ đô Hà Nội có chức năng tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương; giúp bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định hợp nhất Bộ chỉ huy quân sự TP Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây thuộc Quân khu thủ đô vào BTL thủ đô Hà Nội; điều chuyển đoàn nghi lễ 781 từ Quân khu thủ đô về Bộ tổng tham mưu; điều chuyển Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc (Quân khu 2) về BTL thủ đô Hà Nội và quyết định tổ chức lại xưởng sửa chữa tổng hợp 80. XUÂN LONG

Cuối giờ chiều qua, đội ngũ lãnh đạo của TP Hà Nội (mới) vừa được HĐND TP Hà Nội bầu đã chính thức ra mắt trước các đại biểu HĐND và báo chí. Theo đó, bộ máy thường trực HĐND TP Hà Nội (mới) gồm: bà Ngô Thị Doãn Thanh được bầu làm chủ tịch, hai phó chủ tịch là ông Lê Quang Nhuệ và ông Nguyễn Văn Phúc, hai ủy viên thường trực là ông Lê Văn Hoạt và bà Nguyễn Thị Thu.

Thường trực UBND TP Hà Nội (mới) gồm: ông Nguyễn Thế Thảo được bầu làm chủ tịch; tám phó chủ tịch gồm các ông, bà: Đào Văn Bình, Phí Thái Bình, Ngô Thị Thanh Hằng, Hoàng Mạnh Hiển, Trịnh Duy Hùng, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng (trong đó các ông Đào Văn Bình, Trịnh Duy Hùng, Nguyễn Huy Tưởng nguyên là các phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, năm người còn lại là nguyên phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũ); bốn ủy viên UBND TP gồm: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (nguyên giám đốc Sở Nội vụ Hà Tây), ông Nguyễn Đức Nhanh (giám đốc Công an TP Hà Nội), ông Nguyễn Thịnh Thành (chánh văn phòng UBND TP Hà Nội) và ông Phí Quốc Tuấn (tư lệnh Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội).

Ngay sau lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản đầu tiên của UBND TP Hà Nội (mới) chỉ đạo các cơ quan của Hà Nội nhanh chóng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công bố cho người dân biết địa điểm, số điện thoại để thực hiện các giao dịch hành chính và công tác tiếp dân; xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác của đơn vị từ nay đến hết năm 2008 và dự kiến chương trình công tác năm 2009...

Ông Nguyễn Thế Thảo đã dành cho báo chí cuộc trao đổi ngắn. Ông Thảo nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, mang tâm trí lực cùng với bộ máy lãnh đạo của Hà Nội để xây dựng Hà Nội vươn tới tầm vóc mới, ngày càng phát triển văn minh và tươi đẹp hơn, đúng như mong muốn của nhân dân thủ đô và cả nước”.

Ông Nguyễn Thế Thảo sinh năm 1952, quê Quế Võ, Bắc Ninh. Ông là tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông từng là phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Bắc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, chủ tịch UBND TP Hà Nội (cũ).

Nhiều đơn vị chưa nhận bàn giao xong trụ sở

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1-8, những đơn vị di chuyển trụ sở đến TP Hà Đông bắt đầu làm việc và phải sớm ổn định tổ chức. Tuy nhiên đến chiều 1-8, trong số chín sở ngành chuyển trụ sở làm việc từ Hà Nội đến Hà Đông vẫn còn một số đơn vị chưa nhận bàn giao xong trụ sở.

Chiều 1-8 tại địa chỉ số 38 Tô Hiệu (Hà Đông), trụ sở mới của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chỉ có một đơn vị của sở làm việc để tiếp nhận hồ sơ. Đây là trụ sở của Sở Tài chính Hà Tây cũ, tuy nhiên do sở này chưa di chuyển về vị trí mới xong nên Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn chưa thể chuyển toàn bộ các phòng nghiệp vụ tới đây.

Hiện tại, chín sở ngành trong danh sách di chuyển đến làm việc tại Hà Đông đã bố trí xong đơn vị tiếp nhận giải quyết các thủ tục của người dân. Trong ngày đầu làm việc (1-8) lượng người tới giao dịch còn khá thưa vắng.

Chưa cấp đổi đại trà chứng minh nhân dân

Ngày 1-8, Công an TP Hà Nội có thông báo về công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp và quản lý chứng minh nhân dân sau ngày mở rộng địa giới hành chính. Theo đó, kể từ ngày 1-8, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú cũ đang sử dụng, còn giá trị vẫn được tiếp tục lưu hành cho đến khi đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú mới. Công an TP Hà Nội chưa giải quyết đại trà việc đổi chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho các đơn vị của Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và bốn xã của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Để thuận lợi cho các giao dịch cá nhân của công dân, Công an TP Hà Nội cho biết số chứng minh nhân dân cấp lại sẽ được lấy số cũ. Ngoài ra, công an các xã, thị trấn ở các huyện sáp nhập vào Hà Nội sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký thường trú đến hết ngày 31-12-2008. Kể từ ngày 1-1-2009, cơ quan công an sẽ thực hiện việc phân cấp đăng ký thường trú theo quy định của Luật cư trú.