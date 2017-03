Hà Nội: Phạt tù đối tượng gây rối trật tự tại bờ hồ Hoàn Kiếm

​

Dũng cung cấp các thông tin, kế hoạch về thời gian, địa điểm gặp mặt tham gia cuộc tuần hành, đưa ra mẫu áo đồng phục cho nhóm mặc khi tuần hành (nhằm tạo sự khác biệt, gây chú ý).

Để thực hiện kế hoạch này, Dũng đã thiết kế, đặt làm 19 áo đồng phục màu đen có logo trên ngực áo là hình con đại bàng màu vàng.

Tối 11-4-2015, Dũng một mình đi mô tô từ nhà tại xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ra Hà Nội mang theo 19 áo phông do Dũng thiết kế và đặt làm. Sáng 12-4, Dũng đến khu vực vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Thổ (quận Hoàn Kiếm) để gặp mặt các đối tượng trong nhóm.

Tại đây, Dũng phát áo đồng phục mang theo cho bốn người có mặt và yêu cầu họ mặc áo để chụp ảnh tại bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi cùng tham gia tuần hành, thu hút sự chú ý của mọi người đối với nhóm của mình.



Sau đó, Dũng và những người này sử dụng trang phục đã mặc tham gia đoàn tuần hành cùng với khoảng hơn 60 người khác tạo thành một đoàn người tụ tập, tuần hành trái phép, vừa đi vừa hô hào quanh bờ hồ Hoàn Kiếm gây mất an ninh trật tự.

Các lực lượng chức năng đã nhiều lần yêu cầu đoàn người trên không tụ tập, hô hào gây mất an ninh trật tự nhưng các đối tượng không chấp hành. Dũng cùng bốn đối tượng nói trên tham gia tuần hành theo hướng đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Hàng Khay, khi đến khu vực phố Nhà Thờ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bắt giữ.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân như: UBND phường Lý Thái Tổ, UBND phường Tràng Tiền, UBND phường Hàng Trống, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, Hội Cựu chiến binh phường Lý Thái Tổ, Tràng Tiền đã có văn bản kiến nghị phản ánh sự bức xúc của nhân dân đối với nhóm đối tượng tụ tập đông người, tuần hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và của khách du lịch.

Nhiều cá nhân và tổ chức kinh tế kinh doanh dịch vụ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm phản ánh các đối tượng tham gia tuần hành ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm làm cản trở sinh hoạt, tác động xấu đến hoạt động kinh doanh và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm các đối tượng.

Tại phiên tòa đã xác định: Hành vi tuần hành trái phép của Nguyễn Viết Dũng và các đối tượng quanh hồ Hoàn Kiếm ngày 12-4-2015 đã gây mất an ninh trật tự, gây cản trở việc đi lại của người dân, du khách trong và ngoài nước; ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cá nhân, tổ chức kinh tế quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm; gây sự chú ý của những người tham gia giao thông dưới lòng đường dẫn đến giao thông bị ùn tắc; tạo dư luận xấu đối với du khách nước ngoài về người dân và chính sách của Nhà nước Việt Nam.

Hành vi tuần hành trái phép của các đối tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế-chính trị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Đối với bốn đối tượng bị Nguyễn Viết Dũng lôi kéo tham gia tuần hành trái phép, gây rối trật tự công cộng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có thái độ tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, đã cam kết không vi phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã giáo dục, nhắc nhở.

Với các đối tượng khác tham gia gây rối trật tự công cộng tại bờ hồ Hoàn Kiếm ngày 12-4, quá trình điều tra chưa rõ lai lịch, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu cùng toàn bộ vật chứng trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.