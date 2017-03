Hà Nội: Thiệt hại do tham nhũng ước tính 70 tỷ đồng

Đã thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP 23.493 triệu đồng; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 6.626 triệu đồng.

Các cấp, ngành đã tiếp 32.107 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KN,TC) 6.968 vụ việc, trong đó, có 89 lượt đoàn đông người. Trong số 6.858 đơn đã tiếp nhận và xử lý, đã giải quyết 899/1.009 vụ KN thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89%; 523/756 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 69%.

Thường trực và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) TP đã tiếp 51 lượt công dân; nhận 60 đơn. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 322.790 triệu đồng và 56.396 m2 đất; trả cho công dân 804 triệu đồng và 105m2 đất; minh oan cho 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 27 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 9 vụ/16 đối tượng.

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử về hành vi tham nhũng, Công an TP đã phát hiện 25 vụ/56 đối tượng; thụ lý điều tra tố tụng 39 vụ/93 bị can; kết thúc điều tra, chuyển VKSND đề nghị truy tố 22 vụ/50 bị can, hiện đang điều tra 17 vụ/43 bị can.

Tòa án các cấp trên địa bàn đã thụ lý theo trình tự sơ thẩm 29 vụ/106 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 20 vụ/52 bị cáo. Trong đó, 9 vụ/16 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản; 3 vụ/4 bị cáo về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 7 vụ/26 bị cáo tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; 1 vụ/6 bị cáo tội nhận hối lộ; trả VKSND điều tra bổ sung 4 vụ/15 bị cáo; xét xử phúc thẩm 7 vụ/17 bị cáo. Qua điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, thiệt hại ước tính 70 tỷ đồng; đã thu hồi 22 tỷ 666 triệu đồng, 6.000 USD.

Cũng trong năm qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP đã phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện việc khảo sát, đánh giá về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Qua kiểm tra cho thấy, việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng không có vướng mắc. Các vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, phát hiện sai phạm và xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm; truy thu số tiền, tài sản thất thoát trong thực hiện các dự án đầu tư; thi hành kỷ luật một số cán bộ, công chức, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn hạn chế hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Số lượng các cuộc thanh tra, các vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử thu hồi tiền và tài sản lớn, có tác dụng tốt trong răn đe, ngăn ngừa tham nhũng. Có những vụ chỉ đạo, đôn đốc của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt, hiệu quả cao như: Chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; chỉ đạo TAND TP xem xét quyết định hủy bản án dân sự của tòa án cấp quận (xét xử trả lại 7.891m2 đất do hợp tác xã nông nghiệp đang quản lý ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; vụ chia thừa kế 2.150m2 đất do hợp tác xã nông nghiệp quản lý tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Theo THÀNH DƯƠNG (Thanh tra PCTN)