Hà Nội: Triển khai mẫu chứng minh nhân dân mới

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) đã tổ chức lễ triển khai chứng minh nhân dân (CMND) theo công nghệ mới tại ba quận, huyện là Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm. Theo đó, CMND sẽ có 12 số (thay vì chín số như hiện nay), kích thước nhỏ gọn theo tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền cao... đảm bảo thời hạn của CMND là 15 năm. Trên mỗi số CMND mới có in mã vạch hai chiều để có thể xác định được chứng minh giả hay thật. Ngoài ra, thiết bị dùng SIM của các mạng viễn thông di động cho phép lấy vân tay trực tiếp để gửi về trung tâm để đối sánh vân tay. Dù còn có ý kiến chưa đồng tình nhưng Bộ Công an vẫn triển khai việc ghi thêm tên cha mẹ ở mặt sau CMND.

Với công nghệ mới, việc lấy dấu vân tay không sử dụng mực đen như trước mà được quét bằng laze. Ảnh: N.DÂN

Với một số trường hợp cấp bách khi cấp đổi, cấp lại CMND, người dân không cần đến trụ sở cơ quan công an nơi thường trú vẫn có thể xin cấp CMND qua thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống này cho phép tự động đối sánh vân tay thu được với vân tay trong cơ sở dữ liệu với tốc độ và độ chính xác cao để đảm bảo việc cấp CMND được đúng người, ngăn chặn tình trạng thay tên đổi họ hoặc tráo người để làm CMND. Đặc biệt, có thể ngăn chặn tình trạng một người có nhiều số CMND hoặc nhiều người có cùng một số do gian lận trong khai báo. Ngoài ra, hệ thống này còn phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước khác như tra cứu vân tay tại hiện trường, truy tìm tung tích nạn nhân.

NGUYỄN DÂN