Sáng 22-3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng tặng Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội.

10 gương mặt tiêu biểu được bầu chọn từ hơn bảy ngàn đoàn viên, thanh niên. Đây là lần thứ hai liên tiếp Công an TP Hà Nội quyết định trao giải thưởng này nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn. HX (Theo TTXVN)