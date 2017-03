Hai đại tá công an sang Bộ GTVT làm biệt phái

Ông Phạm Quốc Hiếu là đại tá, phó cục trưởng Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật (Bộ Công an).

Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc tiếp nhận ông Trần Văn Dũng sang làm biệt phái và bổ nhiệm giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Trần Văn Dũng là đại tá, phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an).

Theo T.PHÙNG (Tuổi Trẻ)