Hai nước đang thực sự xích lại gần nhau

Cũng nhờ đó, chúng ta đã tạo nên một sự chuyển biến đáng kinh ngạc về sự kết nối người-với-người giữa hai quốc gia, thông qua các hoạt động du lịch và các chương trình dân sự với sự góp mặt của quân nhân Mỹ. Điều này mang lại những động lực hết sức thiết thực cho quá trình bình thường hóa quan hệ. Hai quốc gia thật sự đang xích lại gần nhau”.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu và từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, trong bài bình luận đăng trên trang The Diplomat, nhìn nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ…

Bà Tôn Nữ Thị Ninh đánh giá mối quan hệ giữa hai nước trong gần hai thập niên vừa qua đang từng bước trưởng thành, với sự hợp tác mở rộng trên rất nhiều lĩnh vực và cũng đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, bà cho rằng chuyến viếng thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần được đặt trong đường lối đối ngoại của Việt Nam từ những năm 1990 tới nay. Theo đó, Việt Nam luôn chủ động tiếp cận và duy trì sự cân bằng với mọi cường quốc và quốc gia trên thế giới, chủ động hội nhập quốc tế lẫn khu vực, luôn tôn trọng lợi ích chung để đảm bảo xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững.

Theo bà Ninh, hai quốc gia có cùng cách nhìn nhận về lợi ích và quy tắc ứng xử trong vấn đề xây dựng một môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại biển Đông. Đây là một điều kiện tiên quyết đối với vấn đề tự do và an toàn hàng hải. Về dài hạn, mối quan hệ giữa hai nước cần phải dựa trên nền tảng là niềm tin, sự tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo lợi ích chung, sự hợp tác thiết thực và khôn khéo cả trong các cấp độ khu vực lẫn quốc tế.