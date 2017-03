Hải Phòng cần mạnh dạn đi đầu trong hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ Chính trị tới dự và chỉ đạo đại hội. Thủ tướng nhấn mạnh: “Hải Phòng cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành TP dịch vụ, công nghiệp-TP cảng xanh, văn minh, hiện đại”.





Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 52 thành viên. Tiếp đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ mới. Ông Lĩnh sinh năm 1964, quê quán huyện Cần Đước, Long An, là cử nhân kinh tế. Bà Nguyễn Thị Yến (Phó Bí thư nhiệm kỳ trước) và ông Nguyễn Văn Trình (Chủ tịch UBND tỉnh) tái đắc cử phó bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 22-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) bế mạc. Đại hội đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức danh bí thư Tỉnh ủy, các phó bí thư gồm ông Vương Bình Thạnh (Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Anh Kiệt (Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang, là cử nhân sư phạm. Trước đây bà Xuân từng giữ các chức vụ bí thư Thị ủy Tân Châu, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phó bí thư thường trực tỉnh An Giang. Bà hiện là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa X với 55 ủy viên.

Theo nguồn tin riêng, tại phiên họp đầu tiên, ban chấp hành mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ này gồm 16 người. Ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1961, trình độ thạc sĩ hành chính, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa trước) được bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy khóa này. Ba phó bí thư gồm: Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Châu (Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ trước) và bà Trần Tuệ Hiền (Bí thư Thị ủy Đồng Xoài). Ông Phạm Phước Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra) làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa này.