Hai tàu “xông biển” đầu năm

Đây là hai chuyến tàu “xông biển” đầu năm 2013 của Vùng 2 Hải quân. Đại tá Nguyễn Túy, Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh tặng quà chúc tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ hai tàu trước khi rời bến. Theo Trung tá Đỗ Hồng Duyên, chính trị viên Hải đội 812, hai tàu đi trực tết thời gian hơn hai tháng. Các tàu sẽ mổ heo, gói giò, nấu bánh chưng ngay trên tàu cho bộ đội đón tết sớm, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển xa.

Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-953 trước khi rời bến tại cảng Hải đội 811. Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Chiều cùng ngày, sau 11 ngày đem quà tết cho các nhà giàn DK1 Cụm Ba kè, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên, đoàn chúc tết do Đại tá Tô Văn Thư, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, làm trưởng đoàn đã cập cảng an toàn. Do sóng to gió lớn, đoàn chỉ lên được 8/14 nhà giàn, 100% nhà giàn, tàu trực đã nhận được quà tết.

MAI TUẤN CƯỜNG