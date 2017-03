Hạn chế “cầm dấu công chứng đi dạo”?

Trong khi đại diện các văn phòng công chứng (VPCC) mong muốn được làm việc 24/24 giờ, được công chứng ngoài trụ sở thì quan điểm của các nhà quản lý là phải siết lại việc này. Các đại biểu còn bàn về chuyện bảo hiểm trong công chứng, những quy định chưa hoàn thiện của dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Công chứng và Nghị định 02 (hướng dẫn thi hành một số điều của luật này) trong buổi tọa đàm ngày 19-5...

Công chứng viên làm việc theo giờ hành chính

Dự thảo thông tư quy định việc công chứng ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng chỉ áp dụng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được; người đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác như bị đe dọa về tính mạng hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng... Với những trường hợp này, người yêu cầu công chứng phải có đơn yêu cầu, ghi rõ lý do và công chứng viên sẽ xem xét và lưu trong hồ sơ công chứng. Cạnh đó, tổ chức hành nghề công chứng cũng phải làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước...

Đồng tình với dự thảo, bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho rằng việc công chứng ngoài trụ sở có nhiều nguy hiểm. “Khi công chứng ngoài trụ sở, người dân phải “bồi dưỡng” cho công chứng viên tương đối lớn, đây là khoản tiền không thể kiểm soát được” - bà Minh nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cho biết: Thực tế vì Luật Công chứng và nghị định hướng dẫn quy định không rõ nên có việc “cầm dấu công chứng đi dạo”. Công chứng một hợp đồng, giao dịch phải nghiên cứu, chuẩn bị và phải được thực hiện ở văn phòng để bảo đảm tính độc lập, công khai, minh bạch của việc chứng. Nếu công chứng ngoài trụ sở thì công chứng viên rất khó độc lập, sẽ có chuyện cạnh tranh không lành mạnh giữa các VPCC với các phòng công chứng và ngay cả giữa các VPCC với nhau…”.

Người dân đang làm thủ tục công chứng tại Phòng Công chứng số 1, TP.HCM. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chính yêu cầu tổ biên tập phải nghiên cứu thêm để hoàn chỉnh quy định này.

Một ý kiến yêu cầu phải giải thích rõ “vì lý do chính đáng khác” trong dự thảo để có thể công chứng ngoài trụ sở...

Bảo hiểm nghề nghiệp: Công chứng viên bị ép

Tại cuộc tọa đàm, sự kiện trưởng VPCC Việt Tín chết để lại nhiều hậu quả pháp lý lại được các đại biểu xới lên. Trong khi dự thảo thông tư lại không đề cập đến việc khi công chứng viên duy nhất của VPCC chết sẽ giải quyết hậu quả pháp lý việc này thế nào. Trong dự thảo thông tư chỉ quy định việc Sở Tư pháp giải quyết về hồ sơ, tài liệu khi phòng công chứng giải thể hoặc VPCC chấm dứt hoạt động mà chưa đề cập đến trường hợp tương tự như của VPCC Việt Tín.

Theo bà Trương Thị Nga - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, có thể vận dụng quy định “VPCC chấm dứt hoạt động” để giải quyết vấn đề của VPCC Việt Tín.

Ngược lại, ông Phạm Thanh Cao, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp TP Hà Nội), lại cho rằng vụ việc chưa có kết luận điều tra nên không thể chấm dứt hoạt động của văn phòng.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Chính “khất nợ” thay thành viên tổ biên tập.

Trong việc mua bảo hiểm nghề nghiệp, công chứng viên Đào Nguyên Khải cho rằng các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hiện nay rất bất lợi cho công chứng viên và khách hàng. “Những vấn đề chúng tôi muốn thỏa thuận đều không được công ty bảo hiểm chấp nhận. Họ cho biết là đồng ý với các điều khoản của họ đưa ra thì ký, không thì thôi. Bộ Tư pháp cần làm việc với các công ty bảo hiểm để gỡ vấn đề này” - ông Khải nói.

Hiện công ty bảo hiểm chỉ bồi thường đối với các khiếu kiện xuất phát từ việc VPCC vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp công chứng do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn…

ĐỨC MINH