Hàng loạt tướng công an nghỉ hưu

Cùng nhận quyết định nghỉ hưu ở Tổng cục cảnh sát còn có Trung tướng Lê Văn Thành, Phó tổng cục trưởng, thiếu tướng Trương Văn Kiệm - Phó cục trưởng Cục Chính trị. Tại Tổng cục tình báo cũng có 2 tướng nghỉ hưu đợt này là: Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh và Trung tướng Trần Quang Bình.

Ngoài ra còn có Trung tướng Đỗ Xuân Thọ - Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc học viện an ninh nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Phương (Nguyễn Phương) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Duy Hùng - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khá, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội khóa 11 cũng nhận quyết định nghỉ hưu.