Hàng ngàn bà con tiễn đưa bác Năm Công

Từ trái sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiễn đưa linh cữu nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - Ảnh: T.T.D.



Đội nghi thức và gia đình di di quan nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - Ảnh: T.T.D.



Bác Huỳnh Ngọc Mỹ, 78 tuổi, ở Bến Tre đến chia buồn với gia quyến nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - Ảnh: T.T.D.





Bà con bên đường cũng tiển đưa linh cữu đồng chí Võ Chí Công - Ảnh: T.T.D.



Xe đưa tang với các vòng hoa di chuyễn ra khỏi Hội trường Thống Nhất - Ảnh: T.T.D.



Xe chở linh cữu từ đại lộ Thống Nhất qua đường Đinh Tiên Hoàng lên an táng tại nghĩa trang TP.HCM - Ảnh: T.T.D.



Từ sáng sớm đông đảo người dân đứng hai bên trục đường Lê Duẩn và các trục đường đoàn xe pháo đi qua để tiễn đưa, vĩnh biệt người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo xuất sắc; người con ưu tú của dân tộc; người anh, người lãnh đạo vô cùng thân thương của bao thế hệ. Trước đó, lúc 6g cùng ngày đã diễn ra lễ truy điệu trọng thể nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.Đọc diễn văn tại lễ truy điệu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng ban tang lễ - ôn lại những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công - nhà cách mạng xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường suốt đời cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.Tổng bí thư Nguyễn Phù Trọng xúc động: “Thưa đồng chí Võ Chí Công - anh Năm Công kính mến. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây tiễn đưa anh về nơi an nghĩ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí”. Lúc 8g15 các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến đã thắp nén nhang cuối cùng trước khi an táng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.Theo QUỐC THANH (TTO)