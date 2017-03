Hàng ngàn người dân đón 57 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Tại trung tâm huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, rất đông cán bộ, nhân dân và học sinh Lào mang theo cờ Lào và Việt Nam có mặt để thắp hương, tiễn biệt các anh khi về với đất mẹ.

Trưa 10-1, 57 hài cốt liệt sĩ được đưa về qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Hàng ngàn người dân, cán bộ, học sinh các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương (Nghệ An) ra đứng hai bên quốc lộ 7A đón và dâng hoa, thắp hương tưởng niệm những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Số hài cốt trên được tìm kiếm, cất bốc từ tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn trong mùa khô 2003-2004. Trong 57 hài cốt liệt sĩ có bốn hài cốt có tên tuổi và quê quán, hai hài cốt chỉ có tên. Sáng nay (11-1), Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 57 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An).

