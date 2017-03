‘Hành động Trung Quốc trên biển Đông rất nguy hiểm’

Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh, đã nhìn nhận như thế khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ngày 1-6.

. Phóng viên: Trước tình hình biển Đông phức tạp như hiện nay, đặc biệt là việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế tiến hành xây dựng ồ ạt trên biển, theo ông, Quốc hội tại kỳ họp này cần phải đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn hay không?

+ Ông Nguyễn Kim Khoa: Theo chương trình kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình biển Đông. Trong thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng-an ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội nếu có những vấn đề gì cần phải nhấn mạnh, đặt vấn đề thế nào đó để chúng ta phản đối những hành động sai trái của Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, cho rằng hành động của Trung Quốc là nguy hiểm. Ảnh: P.HANH

. Ông đánh giá như thế nào về thông tin Trung Quốc đang đưa vũ khí đến các đảo nhân tạo mà họ đang xây dựng trái phép trên biển Đông?

+ Việc Trung Quốc phát triển, mở rộng các bãi đá, đảo đã chiếm giữ trái phép trên vùng biển của Việt Nam là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như Tuyên bố ứng xử giữa các nước ASEAN và Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Việc Trung Quốc có biểu hiện quân sự hóa các khu vực đó là một hành động rất nguy hiểm cần phải được lên án và ngăn chặn.

. Thưa ông, sự nguy hiểm đó cụ thể ra sao?

+ Sự nguy hiểm này thể hiện trong vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông. Vấn đề an ninh an toàn hàng hải sẽ không được đảm bảo khi Trung Quốc thực hiện các hành động đó. Hiện nay các nước cũng đang phản đối Trung Quốc về vấn đề này, đặc biệt là trong diễn đàn Đối thoại Shangri-La, vừa được tổ chức tại Singapore.

. Mỹ đang tăng cường vai trò hiện diện của mình tại khu vực biển Đông. Đặc biệt, vừa qua Mỹ đã thể hiện bằng hành động tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông và lên án các hành động của Trung Quốc. Vậy ông đánh giá như thế nào về việc này?

+ Việc Mỹ có những động thái tham gia để góp phần vào sự ổn định trong khu vực, đặc biệt là khu vực biển Đông cũng như để đảm bảo an ninh hàng hải quốc tế, theo luật pháp quốc tế thì đây là một việc rất hoan nghênh. Và tôi cũng nghĩ rằng trách nhiệm của tất cả quốc gia đều phải như thế.