Hành vi chống người thi hành công vụ tăng

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2012, TP.HCM xảy ra 2.353 vụ phạm pháp hình sự, giảm 185 vụ (7,29%) so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan điều tra đã khám phá 1.712 vụ, đạt tỉ lệ 72,76%. Án giết người, cướp tài sản, trộm cắp giảm nhưng án hiếp dâm, giao cấu với trẻ em, chống người thi hành công vụ tăng.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Các vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra nhiều nhất với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT). Nguyên do, thái độ, ý thức người tham gia giao thông giảm sút và bản thân lực lượng CSGT cũng có vấn đề “quá nhạy cảm”. Ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, đề nghị Công an TP.HCM xem xét, xử lý tin báo tội phạm tốt hơn, kéo giảm các trường hợp tạm giam quá hạn.

TR.DUNG