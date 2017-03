Hậu Giang: Chấn chỉnh tình trạng né trả lời báo chí

Bên cạnh người phát ngôn của công an tỉnh cung cấp thông tin, khi có những vụ việc xảy ra trên địa bàn, báo chí cần nắm thông tin thì trưởng công an địa phương phải trả lời, trừ các vụ án đang điều tra mà việc cung cấp thông tin làm lộ bí mật…” - Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí chiều 4-2.

Trao tặng bằng khen, giấy khen cơ quan báo chí trong công tác phối hợp tuyên truyền. Ảnh: GIA TUỆ

Tại buổi họp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ… tạo điều kiện, cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí để có nguồn thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ.

Theo báo cáo trong năm 2014, công an tỉnh đã mở ba đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai 42 kế hoạch chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả tội phạm được kéo giảm 5,2% so với năm 2013, trong đó nhiều tội phạm gây bức xúc trong xã hội như hiếp dâm trẻ em, dâm ô trẻ em, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, giết người đã được kiềm chế, kéo giảm. Công an tỉnh điều tra làm rõ 249 vụ tội phạm, bắt, xử lý 359 đối tượng (đạt tỉ lệ 91%, vượt chỉ tiêu 11%).

GIA TUỆ