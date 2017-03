HĐND Bình Phước ngưng họp để dự lễ khởi công

Sáng 7.12, bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh này đã tạm ngưng buổi họp để đi dự lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13. Việc ngưng họp nửa chừng (họp trong các ngày 6,7,8) là chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh và đã được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua trong buổi sáng ngày 6.12.



Theo công ty cổ phần BOT QL13 An Lộc-Hoa Lư-Chủ đầu tư, dự án có tổng chiều dài tuyến đường hơn 32 km, cấp III đồng bằng và đồi, tốc độ 80km/h, bề rộng mặt đường 24m. Tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba An Lộc, thị xã Bình Long đến ngã ba Chiu Riu, huyện Lộc Ninh là hơn 685 tỷ đồng. Thời gian thi công là 24 tháng. Thời gian thu phí là 31 năm, trong đó 23 năm thu hoàn vốn và 8 năm thu tạo lợi nhuận.



Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc (sáng 6.12), ông Nguyễn Tấn Hưng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý một số vấn đề để các đại biểu quan tâm như thảo luận: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, trách nhiệm của các chủ rừng chưa cao; khiếu kiện đông người còn xảy ra, tai nạn giao thông vẫn còn nhiều...



Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và cả giai đoạn 2006-2010. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. HĐND tỉnh còn tập trung vào một số vấn đề: Trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của các đơn vị, HĐND tỉnh sẽ quyết định một số chủ trương, biện pháp quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh thuộc thẩm quyền bằng việc thông qua các Nghị quyết; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.





Theo Huỳnh Mai - T.H (SGTT)