HĐND TP Cần Thơ lấy phiếu tín nhiệm 13/17 chức danh

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung hai ủy viên UBND TP gồm ông Nguyễn Minh Kha (Giám đốc Công an TP) và ông Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Sở KH&ĐT). Ông Võ Anh Huy cũng được bầu giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết kỳ họp lần này dự kiến lấy phiếu tín nhiệm 13/17 chức danh do HĐND TP bầu. Có bốn chức danh không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thanh Sơn (đang nằm điều trị tại bệnh viện) và ba chức danh do mới bầu không đủ thời gian để lấy phiếu gồm các ông Nguyễn Minh Kha (Ủy viên UBND TP, Giám đốc Công an TP), Nguyễn Văn Hồng (Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở KH&ĐT), Nguyễn Thanh Sơn (Phó Chủ tịch HĐND TP).

Cũng theo ông Sơn, dự kiến nội dung chất vấn kỳ họp lần này xoay quanh các vấn đề về xây dựng cơ bản, quy hoạch, tiêu thụ hàng nông sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là những vấn đề được cử tri quan tâm đặt ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Ngày 3-7, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi họp báo trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII. Tại cuộc họp HĐND sắp tới (từ ngày 10 đến 12-7), lần đầu tiên tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

NHẪN NAM - N.ĐỨC