Hệ thống văn bản còn cồng kềnh

Vì thế, việc đánh giá một cách hệ thống toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong thời gian qua là rất cần thiết”. Bà Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết thí điểm tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại TP.HCM chiều 9-1.

Bà Hồng cũng cho hay trang tin điện tử hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của TP đã được hoàn thành. Đây là một website thành viên của mạng thông tin tích hợp HCMCityweb đang được thử nghiệm tại địa chỉ http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn. Hiện dữ liệu đã cập nhật được hơn 4.500 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND TP ban hành từ năm 1976 đến ngày 27-12-2008. Các dữ liệu văn bản do quận, huyện, sở, ngành ban hành cũng được đăng tải trong năm 2009 sau khi website này vận hành ổn định và chính thức.

Qua rà soát, đối với các văn bản do sở, ngành ban hành, có 147 văn bản của 15 sở, ngành được bãi bỏ do nội dung, thẩm quyền không phù hợp. Các văn bản do quận, huyện ban hành cũng được đề nghị sửa đổi, bổ sung thay thế 186 văn bản...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng lưu ý TP cần ưu tiên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ban hành, không thể rà soát tất cả văn bản hành chính bởi sẽ không đủ sức. “Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc rà soát này để thúc đẩy công tác cải cách hành chính của TP, tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước tốt hơn để phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần phát triển TP” - ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, nói.