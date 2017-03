Hiến pháp phải thể hiện tinh thần dân chủ

Trò chuyện đầu tuần với Pháp Luật TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng (ĐBQH khóa XII) cho rằng kỳ họp này, QH đang đứng trước một cơ hội lịch sử để quyết định những vấn đề hệ trọng tạo đà cho sự phát triển của đời sống xã hội, góp phần đưa đất nước đi lên trong tình hình mới.

. Phóng viên:Là người dõi theo quá trình sửa đổi HP 1992 rất sâu sát, bà kỳ vọng gì ở các ĐBQH cũng như QH trong các phiên thảo luận về vấn đề hệ trọng này?

+ BàNgô Minh Hồng:Tôi chỉ mong các ĐBQH thực hiện “vai trò kẻ sĩ” - vai trò là người trí thức của xã hội đối với đất nước và nhân dân. Anh là người được nhân dân tin tưởng bầu ra; anh hiểu được đời sống thực tiễn đang đòi hỏi gì; nhân dân đang mong muốn gì và hãy hiện thực hóa điều ấy qua sự quyết định của mình ở nghị trường.

Ở nước ta “nhân dân ta làm chủ”. Ta cũng nói rất rõ rằng “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Và tôi mong QH hãy thể hiện điều ấy một cách sâu sắc để tạo ra những nền tảng giá trị cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước.

Hạn chế quyền con người cần phải do luật định

. Qua đợt góp ý cho dự thảo lần thứ nhất, nhiều ý kiến cho rằng quyền con người, quyền công dân cần phải được đảm bảo ở mức cao nhất có thể. Quan điểm của bà thế nào?

+ Trong quyền con người, quyền cơ bản của công dân có những quyền là quyền căn bản, tức con người ta sinh ra đã có như “quyền tự do, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đã là quyền thì người dân phải được hành xử chứ không phải do ai đó chỉ định thì mới được thực hiện. Ở đây Nhà nước, với vai trò là cơ quan do nhân dân bầu ra để lãnh đạo, quản lý xã hội cần tạo điều kiện để người dân thực hiện đầy đủ quyền của họ một cách phù hợp nhất mà đất nước vẫn vận hành ổn định và phát triển chứ không phải ban phát quyền cho người dân.

. Vậy việc hạn chế các quyền cơ bản ấy cần phải được hiểu và thực thi như thế nào để đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền con người, quyền công dân, thưa bà?

+ Tất nhiên, mỗi chúng ta không phải là Robinson vì ta đang sống trong xã hội. Mà xã hội càng văn minh thì càng phải có tổ chức. Phải làm sao để quyền tự do của người này không được ảnh hưởng, xâm phạm đến tự do người khác và cũng không làm ảnh hưởng đến trật tự chung, sự vận hành của toàn xã hội; không làm gãy các “thang giá trị” để quản lý một xã hội, một đất nước. Và đây chính là nguyên tắc hạn chế. Vấn đề là nguyên tắc hạn chế này phải do luật định. Tức phải do QH - cơ quan quyền lực do chính người dân ở một quốc gia bầu ra quyết định. QH cần thảo luận tới nơi tới chốn vấn đề quan trọng này để tạo ra cơ sở hiến định trong HP sửa đổi tới đây.

Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng (ĐBQH khóa XII) trong một lần phát biểu tại nghị trường. Ảnh: TTXVN

Nếu hiến định việc thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản mang tính căn bản của công dân do “pháp luật quy định” thì sẽ rất khó cho người dân trong việc thực hiện các quyền của mình. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì HĐND, UBND từ cấp xã trở lên đều có quyền ban hành các văn bản này. Còn trên thực tế thì một số quyền trong HP đã ghi mà chưa được luật định cũng đang được điều chỉnh bởi chỉ các nghị định, thậm chí là thông tư. Điều này gây ra những hạn chế cho việc người dân thực hiện quyền của mình.

Tạo không gian để địa phương chủ động

. Khi góp ý HP, nhiều chuyên gia đặt kỳ vọng bản HP mới sẽ tạo ra một bước ngoặt trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương (vốn mang tính cào bằng không phù hợp) bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong dự thảo trình QH lại chưa thể hiện được điều này?

+ Một địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức đời sống xã hội cho rất nhiều con người. Nếu như chúng ta tạo mức độ chủ động của các địa phương càng cao thì thể hiện dân chủ càng lớn. Và càng tạo sự chủ động thì các địa phương càng có động lực để cạnh tranh phát triển. Điều này sẽ đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển chung.

Vấn đề là làm sao để không phá vỡ sự vận hành tổng thể, không tạo ra sự cát cứ thôi. Thiết nghĩ điều này là không khó khi chúng ta thiết kế mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Cũng như ngày xưa ta quyết định hình thành doanh nghiệp tư nhân vậy, cũng đắn đo, lo ngại nhiều thứ nhưng thực tiễn cho thấy ta quyết định đúng và doanh nghiệp tư nhân ngày càng đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà.

Mặt khác, thực tiễn cho thấy rất rõ điều kiện, mức độ phát triển, yêu cầu tổ chức quản lý ở mỗi địa phương là hết sức khác nhau khác; giữa thành thị và nông thôn cũng là hết sức khác nhau. Chúng ta cần phải chấp nhận bức tranh nhiều màu sắc và tạo điều kiện để mỗi nơi phát huy thế mạnh của mình chứ. Cho nên nhu cầu tổ chức chính quyền đô thị phân biệt với chính quyền nông thôn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển của cả nước chứ không riêng gì TP.HCM.

Trên tinh thần đó, chúng ta cần tạo một cơ sở pháp lý mang tính hiến định và linh hoạt để tạo điều kiện hình thành Luật Tổ chức chính quyền địa phương sau này. Trong đó phải chú trọng tạo sự chủ động cho các địa phương phát triển, có sự phân biệt giữa tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn và đảm bảo tính ổn định chung trong mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với trung ương.

. Xin cảm ơn bà.

Dân chủ tạo nên niềm tin Trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta vì giải quyết các nhiệm vụ lớn của đất nước lúc đó, nên thực hiện các biện pháp quản lý mang tính tập trung đặc biệt. Nhưng giờ hòa bình gần 40 năm rồi, nếu tính một đời người, người ấy đã qua tuổi một người trưởng thành lâu lắm rồi. Dân mình đã hưởng không khí hòa bình và song song với nó phải là dân chủ. Điều này quan trọng lắm. Chính nó sẽ tạo ra niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Mà niềm tin thì có sức mạnh vô bờ. Có niềm tin, người dân sẽ hết lòng, hết sức làm ăn, sáng tạo để cùng Chính phủ vượt qua khó khăn, thách thức đưa đất nước phát triển đi lên. Tôi nghĩ đâu phải chúng ta không thấy, không có điều này nhưng làm sao để dân cảm nhận và tin tưởng là một chuyện khác. Mong rằng với những ý kiến trái chiều tại diễn đàn QH nhưng vì muốn tạo ra giá trị phát triển cho đất nước ta thì cần phải được lắng nghe, trao đổi lại một cách thẳng thắn; đừng thấy khác như nội dung đưa ra bàn là phủ định, bác bỏ. Bà NGÔ MINH HỒNG

MINH CƯỜNG thực hiện