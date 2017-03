Hiến tặng châu bản thể hiện chủ quyền Hoàng Sa

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An (trái) trao tờ châu bản cho ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: TT&VH)

Tờ châu bản mới này, ông Phan Thuận An tìm thấy trong tủ sách gia đình, được ghi ngày 15/12 năm Bảo Đại thứ 13 (tức ngày 3/2/1939), do quan Tổng lý Ngự tiền văn phòng là Phạm Quỳnh, tâu lên nhà vua xin phê chuẩn đề nghị của Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, ban thưởng huân chương Long Tinh hạng Tư cho ông Louis Fontan, giữ chức Chánh cai đội hạng Nhất của đội lính Khố xanh trú đóng tại quần đảo Hoàng Sa vừa qua đời tại Nhà thương Huế (tức Bệnh viện Trung ương Huế ngày nay).



Sau khi tiếp nhận tấu trình vua Bảo Đại đã chuẩn y với bút phê màu đỏ bên trái và ký tên BĐ (viết tắt chữ Bảo Đại).



Đây là văn bản thứ 3 khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được tìm thấy tại Thừa Thiên-Huế và đã ban giao cho Nhà nước.



Trước đó ngày 26/6/2009, nhà nghiên cứu Phan Thuận An cũng đã bàn giao cho Bộ Ngoại giao châu bản liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, có ngự phê và chữ ký của vua Bảo Đại.



Ngày 14/12, làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bàn giao văn bản chữ Hán liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ hòm bộ của làng Mỹ Lợi cho tỉnh Thừa Thiên-Huế.



Sau khi tiếp nhận văn bản quan trọng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế dự kiến sẽ tổ chức bàn giao cho Bộ Ngoại giao để bổ sung vào hồ sơ tư liệu lịch sử về chứng cứ pháp lý không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa./.