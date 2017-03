Hồ chứa bùn đỏ an toàn về mặt “lý thuyết”

Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt của đại dự án này dường như vẫn chưa được giải đáp. Đó là: Ai sẽ chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm như thế nào nếu chẳng may thảm họa bùn đỏ xảy ra? Ai đó có thẩm quyền mạnh dạn đứng ra cam kết rõ ràng về trách nhiệm đối với dự án này?

Sau sự cố vỡ hồ bùn đỏ tại Hungary, Bộ đã báo cáo Chính phủ, đề nghị thành lập đoàn công tác gồm: Bộ TN&MT, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo, UBND hai tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông sang Hungary khảo sát. Hiện đại sứ Hungary đã nhận lời để phái đoàn của ta sang nhưng đi vào thời điểm nào thì chưa chốt được.

Hai khu xử lý bùn đỏ của dự án Nhân Cơ và Tân Rai đã được Bộ TN&MT thẩm định rất cẩn thận. Trong đó, Bộ đã khảo sát công nghệ ở Brazil và Úc. Đây cũng là công nghệ mà chúng ta áp dụng đi theo và hiện khu bùn đỏ của hai nước trên đều đã được trồng cây 20 năm nay, cây mọc rất tốt. Do đó, có thể khẳng định hai khu chứa bùn đỏ của chúng ta rất an toàn. Nhưng vì mình chưa vận hành nên an toàn ở đây chỉ là về mặt lý thuyết, về mặt mô hình.

Về mặt công nghệ cũng đã được thẩm định rất cẩn thận bởi hội đồng quốc gia và cả chuyên gia nước ngoài. Trong đó, hệ số an toàn đã cao gấp hai lần, động đất tính cấp 7 nhưng chúng ta đã tính trừ hao lên cấp 9. Ngoài ra, công nghệ giữa ta và Hungary cũng khác nhau. Ở Hungary là cả cái hồ to đùng rồi bao đắp đê. Còn công nghệ của ta là chia ra từng lô một, mỗi lô 5 ha. Sau khi đổ đầy hết lô này an toàn rồi mới cho đổ lô tiếp theo.

Tuy nhiên, qua sự việc của Hungary chúng ta cũng phải xem xét. Sau khi đoàn công tác đi Hungary về, chúng ta sẽ xem xét nước họ làm như thế nào, mình làm ra sao, từ đó có biện pháp để điều chỉnh. Qua sự cố ở Hungary thì chúng ta cũng cần phải đưa hệ số an toàn mà chúng ta đang thực hiện lên cao hơn.

Bộ TN&MT cũng đã lập tổ giám sát gồm đầy đủ các cơ quan chức năng liên quan. Lực lượng giám sát từng ngày, 24/24 giờ, nhật ký xây dựng hồ bùn đỏ đều phải ghi vào sổ giám sát. Chưa có công trình nào mà có tổ giám sát quốc gia chặt chẽ như hai cái hồ bùn đỏ này.

Chính phủ phải cam kết với dân Vấn đề khai thác bauxite, rồi bùn đỏ ở Tây Nguyên khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Xem bản đồ, đến Cộng hòa Czech, Hungary chỗ họ khai thác bằng bằng chứ không dốc như ta. Của ta trên cao nguyên, nếu bùn đỏ xử lý không tốt, nó tràn xuống thì không chỉ ở Tây Nguyên mà ảnh hưởng đến cả vùng đồng bằng ven biển. Tôi đề nghị Chính phủ cam kết với QH, cam kết với nhân dân là bảo vệ an toàn, đặc biệt là xử lý bùn đỏ. Ông LÊ QUANG BÌNH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hungary chẳng động đất mà cũng vỡ Ở kỳ họp trước, QH đã có ý kiến khá quyết liệt về bauxite ở Tây Nguyên nhưng bây giờ thì đã có cảnh báo nhãn tiền. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên có nói hồ chứa bùn đỏ của ta có thể chịu được động đất 9 độ Richter trở lên. Nhưng ở Hungary, chả động đất gì cũng vỡ và sẽ phải khắc phục bao nhiêu năm, phải xây bao nhiêu đập để chặn bùn đỏ. Ông ĐẶNG VĂN KHANH, đại biểu Quốc Hội

THÀNH VĂN