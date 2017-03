Hỗ trợ 2,3 tỉ đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa, lũ

(PL)- Chiều 7-10, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An họp đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong tháng 9-2011 và phân bổ 2,3 tỉ đồng tiền cứu trợ người dân do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội hỗ trợ.

Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ cho gia đình có người bị chết 5 triệu đồng/người, 2 triệu đồng/người bị thương, 15 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị trôi hoàn toàn, 10 triệu đồng cho mỗi căn bị sập và phải di dời, 1 triệu đồng/con trâu, bò bị trôi và bị chết… Ngày 9-10, chùa Nghệ Sĩ TP.HCM sẽ tổ chức đi thăm, tặng quà và khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng lũ ở xã Vĩnh Lợi (Tân Hưng, Long An). Tham gia chuyến đi có 11 bác sĩ tình nguyện và nhiều nghệ sĩ như Thanh Bạch, Phú Quý, Phượng Loan… Dự kiến đoàn sẽ khám bệnh cho 600 người dân, phát miễn phí 18 triệu đồng tiền thuốc và tặng 250 phần quà trị giá khoảng 70 triệu đồng cho người nghèo. ĐẮC LAM - HÒA BÌNH