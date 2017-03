Hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân vùng thiên tai

vùng đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước…); biên giới, hải đảo; vùng di cư tự do và rừng đặc dụng sẽ được Nhà nước hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Các đối tượng trên sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất ở; được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha tiền khai hoang đồng ruộng, 8 triệu đồng/ha tạo nương; hỗ trợ tiền di chuyển 10-35 triệu đồng/hộ tùy nơi đến và 12 tháng lương thực (30 kg gạo/người/tháng)…

Được biết chương trình này được thực hiện nhằm mục đích hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng.

Đ.LIÊN