Hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ, Thủ tướng bày tỏ sự ủng hộ thông qua Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện ASEAN-LHQ; đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ để ASEAN hoàn thành các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng đề nghị hai bên trong thời gian tới cần tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, sớm hoàn thành Khu vực mậu dịch tự do vào năm 2012.Tại Hội nghị EAS, Thủ tướng cho rằng ASEAN và các nước Đông Á cần tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Đông Á. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Việt Nam hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại tin cậy và hiểu biết, thúc đẩy thực hiện DOC và hướng tới COC.

TX