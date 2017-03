Hoan nghênh ASEAN-Trung Quốc hướng tới xây dựng COC

Ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, phát biểu như trên vào chiều 24-11 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao.

Ông Lương Thanh Nghị nói: “Hòa bình, ổn định an ninh và tự do an toàn hàng hải ở biển Đông là lợi ích chung của khu vực và tất cả các nước; các bên liên quan cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)”.

Cũng tại buổi họp báo, bình luận về tin trên báo chí Trung Quốc ngày 22-11 cho biết Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã cho phép một công ty Trung Quốc mở tuyến du lịch đến quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn nói: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại hai khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần DOC”.

AX