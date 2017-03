Hoàn thiện các đề án đổi mới cơ quan tư pháp

Các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe trình bày dự thảo của 3 tờ trình Bộ Chính trị về đề án “thành lập tòa án sơ thẩm khu vực, tòa án phúc thẩm, tòa án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân tối cao”; đề án “tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp”; đề án “mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với việc đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử”.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu các thành viên Ban thư ký, thành viên Ban chỉ đạo CCTP tiếp tục tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu, thành viên Ban chỉ đạo CCTP để hoàn thiện các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trên tinh thần cụ thể hoá quan điểm, định hướng của Đảng về CCTP theo Nghị quyết 49-NQ/TW. Trong đó đặc biệt lưu ý tới ý kiến đóng góp về lộ trình bắt đầu tiến hành thực hiện các đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Hiện nay có 2 loại ý kiến đóng góp đối với lộ trình thực hiện các đề án nói trên. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị năm 2015 là thời điểm bắt đầu tổ chức thành lập tòa án khu vực, viện kiểm sát khu vực (riêng đề án về cơ quan điều tra có thể thực hiện ngay vì không có sự thay đổi lớn về tổ chức).

Loại ý kiến thứ hai đề nghị thành lập tòa án khu vực và viện kiểm sát khu vực trước thời điểm năm 2015. Một số ý kiến khác đề nghị thực hiện thí điểm việc thành lập toà án khu vực và viện kiểm sát khu vực nhưng không thay đổi thẩm quyền để bảo đảm tính đồng bộ trong hoạt động tố tụng.

Đối với đề án “thành lập tòa án sơ thẩm khu vực, tòa án phúc thẩm, tòa án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao”, có ý kiến cho rằng cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tòa án sơ thẩm khu vực. Tòa án này cần được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, có cơ chế, chính sách thu hút cán bộ… để các vụ việc được giải quyết ngay từ cấp sơ thẩm, tránh trình trạng có quan niệm “đương nhiên” phải xử phúc thẩm như hiện nay.

Xác định rõ hơn cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao cũng như mối quan hệ với toà án các cấp. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cả về tổ chức bộ máy và thẩm quyền để tòa án sơ thẩm khu vực có khả năng giải quyết các vụ việc theo thủ tục rút gọn.

Đối với đề án “tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp”, cụ thể về nội dung tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo mô hình mới, có ý kiến đề nghị cần nêu rõ những tổng cục dự kiến trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chức năng, nhiệm vụ của từng tổng cục và mối quan hệ giữa tổng cục với các đơn vị khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị trong hệ thống viện kiểm sát.

Về đề án “mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với việc đổi mới tổ chức toà án theo thẩm quyền xét xử”, nhiều ý kiến cho rằng không nên tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra khu vực mà giữ nguyên mô hình cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện như hiện nay. Bởi trên thực tế điều tra là một trong những nhiệm vụ của công an địa phương, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Do vậy trong khi chưa thể thực hiện chủ trương “thu gọn đầu mối cơ quan điều tra” thì trước mắt đề nghị vẫn giữ mô hình cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện như hiện nay.