Hoàn thiện và nâng cấp Trung tâm Thông tin tội phạm

Ngay từ đầu tháng 3-2009, Trung tâm Thông tin tội phạm - tin học trực thuộc Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an TP hà Nội đã được triển khai và chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm đã xây dựng được quy định về việc phối hợp công tác với các đơn vị nghiệp vụ trong công an thành phố, hướng dẫn các đội nghiệp vụ và công an các quận, huyện thực hiện. Hoàn thành triển khai phần mềm quản lý dữ liệu tại các đơn vị thuộc Công an Hà Tây (cũ).

Cán bộ, chiến sĩ của trung tâm đang điều khiển hệ thống máy chủ

Trung tâm cũng thực hiện đúng chế độ báo cáo, sao lưu, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Trung tá Tạ Văn Biên - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, tuy mới thành lập được một năm nhưng trung tâm đã chủ động tham gia các mặt công tác, góp phần cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố đấu tranh phòng chống tội phạm, khám phá các vụ án.

Vụ trộm tài sản tại số 4 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm xảy ra ngày 18-9-2009, trung tâm đã sử dụng hệ thống nhận dạng vân tay tự động C@FRIS để tra cứu, chỉ sau 15 phút đã phát hiện dấu vết thu được tại hiện trường trùng khớp với thông tin đối tượng Nguyễn Anh Hoàn, SN 1981, ở phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, là đối tượng đã có 2 tiền án, 3 tiền sự.

Cán bộ, chiến sĩ của trung tâm cũng trợ giúp đắc lực giúp các lực lượng nghiệp vụ khám phá các chuyên án lớn nhỏ, trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng về hình sự và an ninh… Trung tâm Thông tin tội phạm - tin học của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã được Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và Công an thành phố khen thưởng, công an các đơn vị bạn đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Thượng tá Nguyễn Minh Nguyệt - Trưởng phòng cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện trung tâm thông tin tội phạm - tin học để ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt là quá trình điện tử hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ để phục vụ công tác chiến đấu của Công an thành phố.

Theo Nguyễn Hoàng Đoàn (ANTĐ)