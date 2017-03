Hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Thái Lan và Cuba

Họ kể lại những ấn tượng tốt đẹp về Bác Hồ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về đất nước và con người Việt Nam qua các chuyến thăm, nghiên cứu về lịch sử đất nước con người Việt Nam; quá trình thực hiện tác phẩm của mình cũng như lý do viết.

Ông Sookprida Banomyong – tác giả cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài của Hồ Chí Minh” cho biết, những năm 1960, ông đã từng sang thăm Việt Nam theo đoàn của Thủ tướng Pridi Banomyong và đã được gặp Bác Hồ. Sau này ông có nhiều dịp sang Việt Nam và được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua tiếp xúc và đọc các tác phẩm viết về Đại tướng, ông Sookprida tâm sự, ông viết tác phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai năm. Tư liệu sử dụng trong cuốn sách này phần lớn qua các cuốn sách của các tác giả Việt Nam, tham khảo sách xuất bản bằng tiếng Anh, sách do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết. Ông cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè Việt Nam và đã hoàn thành cuốn sách ra mắt trong ngày 8/5 nhân kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ .

Một đặc trưng không thể thiếu được trong các lễ kỷ niệm hoặc các hoạt động liên quan đến Việt Nam là ẩm thực Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức các món ăn đặc sản dân tộc Việt Nam như: giò lụa, bánh trưng, bánh cuốn… do bàn tay khéo léo của bà con Việt kiều thực hiện. Các bài hát Việt Nam và Thái Lan được các ca sĩ nghiệp dư Việt kiều và Thái Lan trình diễn càng thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan.

Ngày 7/5, nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Bộ Các lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR) đã phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội hữu nghị Cuba/Việt Nam tổ chức lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô La Habana.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Enrique Luzón, Ủy viên Ban Thư ký FAR; Thiếu tướng Efrén Aparicio, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị FAR; Thiếu tướng Arnaldo Tamayo, Cục trưởng Cục Đối Ngoại FAR; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cu-ba/Việt Nam Joel Diaz và đại diện của ICAP.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công đã phát biểu nêu bật ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Ông nhấn mạnh chiến thắng này là một dấu son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam và báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ. Đại sứ cũng khẳng định đây còn là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức, thắng lợi của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, độc lập dân chủ và Chủ nghĩa Xã hội trên toàn thế giới.

Đại sứ Vũ Chí Công cũng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Quân vụ cùng đông đảo học sinh và nhân dân Cuba đã có mặt tại lễ đặt vòng hoa.