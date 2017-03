Tại buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách của nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành “Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh” ngày 17-5, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dành hơn 30 phút bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở của mình về bài học tư tưởng, hành động của Bác Hồ trong thực tiễn hiện nay. Pháp Luật TP.HCM điểm lại một số nội dung chính mà nguyên Tổng Bí thư đã nói trong buổi tọa đàm này.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện sao cho thiết thực trong cuộc sống. Học Bác là phải giải quyết được thực tiễn cuộc sống chứ không phải chỉ treo mỗi cái nhãn “học Bác”.

Hiểu để làm

Tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh cũng như con đường của Bác thì đã nói rất nhiều nhưng tôi quan tâm nhất vẫn là việc chúng ta tiếp nối con đường của Bác như thế nào? Chúng ta tiếp tục con đường xây dựng đất nước như thế nào?

Khi đọc lại những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nhất là các bài viết về 30 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, tôi càng thấy mình cần suy nghĩ về hành động của Bác và chúng ta bây giờ đang làm gì để thực hiện những tư tưởng của Bác, đạo đức của Bác. Tư tưởng Hồ Chí Minh, hành động Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc sống, gắn liền với thực tiễn. Muốn làm hệt như Bác thì làm sao ta làm được nhưng làm những cái cho ra, cho có lợi với cuộc sống hiện tại thì chúng ta hoàn toàn làm được. Vấn đề là anh có làm hay không làm, đó mới là quan trọng.

Các cá nhân được trao tặng huy hiệu 50 năm,40 năm tuổi Đảng trong lễ kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng bộ khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM tổ chức. Ảnh: TTXVN

Trong cuốn sách “Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh” có nêu sáu câu 18 chữ Bác nói: “Làm rất nhiều, nói rất ít, học rất kỹ, nghĩ rất sâu, viết rất gọn, hiểu rất nhanh”. Tôi suy nghĩ mãi đến bây giờ chúng ta đã làm được điều này chưa. Đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng viết khi kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Bác: “Bác là một con người lý luận đi đôi với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm, văn phong của Bác cũng từ đó ra”. Sau đó, anh Giáp cũng có một câu như thế này: “Bác viết ngắn gọn, viết dễ hiểu, viết cho người đọc hiểu để làm”.

Như thế có nghĩa là không phải hiểu để mà hiểu mà chúng ta thấy Bác Hồ giống như khi Ănghen nói về Mác: “Mác nhận thức thế giới để cải tạo thế giới” thì Bác Hồ là một thể hiện điều ấy. Tức là anh nhận thức tình hình để giải quyết vấn đề, hiểu tình hình khi giải quyết vấn đề và đi vào con người mà giải quyết, vấn đề cuối cùng là con người.

Không treo nhãn học Bác!

Điều đáng lo nhất là nói học Bác mà lấy đấy làm cái bình phong để làm cái khác. Bác nói: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. Đương nhiên không có nghĩa chúng ta để cho chúng ta nghèo mãi. Song giàu phải như thế nào. Những điều chúng ta học tư tưởng, đạo đức của Bác rồi chúng ta có làm hay không? Khi đã làm thì có cái được, cái chưa được. Được thì phát huy tiếp, chưa được thì tiếp tục khắc phục tiến lên.

Thế thì chúng ta nhìn lại hai vấn đề lớn nhất: Nội bộ đã thực sự đoàn kết chưa? Tự phê bình và phê bình đã thật thà, thẳng thắn với nhau, khuyết điểm, đúng sai đã phân minh, nghĩa tình trọn vẹn với nhau chưa? Làm cách mạng thì có đúng có sai, làm người cũng có đúng có sai. Vấn đề là hành động cho đúng chứ không phải đưa Bác Hồ lên làm cái nhãn nhưng làm một cách bừa bãi.

Tôi thật buồn khi đọc những dòng này: “Nhiều ý kiến bất an trong nghịch cảnh xã hội thể hiện rõ trong những ngày lễ, tết như tình trạng kẻ ăn không hết, người lần không ra. Người vui mừng sung sướng, tiêu tiền như nước do kiếm tiền quá dễ, nhất là số quan chức tham nhũng và các đại gia làm ăn bất chính; kẻ đau buồn thê thảm, chỉ tiêu tiền từng đồng nhưng gia đình vẫn thường xuyên đói ăn,…”. Thế thì chúng ta làm cách mạng, chúng ta học Bác thì chúng ta nghĩ gì? Chúng ta đừng nói đây là một “đoạn” rất cá biệt. Bác có nói phải thấy cả cái tốt, cái xấu, cái được, cái chưa được của anh. Đặc biệt, người cộng sản phải thấy được một cách nghiêm túc những cái chưa tốt của mình. Lương của công nhân trong tình hình này mà 2 triệu đồng/tháng thì khó quá! Dù ở cương vị nào chúng ta cũng phải lo lắng, phải thấy được trách nhiệm của mình.

“Chỉ sợ không được lòng dân”. Bài học của Bác Hồ: Đi vào lòng dân và có được lòng dân là có tất cả. Chúng ta đang trong dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác và 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Vì vậy cần xem lại việc học tập đạo đức Bác Hồ như thế nào cho thiết thực trong cuộc sống. Đất nước có hòa bình, có độc lập rồi nhưng giữ độc lập thế nào? Ấm no thì đã ấm no đến đâu, lớp người nào là lớp người ấm no, lớp người nào đang khó khăn?

Dư luận rất tâm đắc với ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hôm qua tôi mới nói với đồng chí Trương Tấn Sang: Phải làm như thế nào chứ để một bầy “sâu” thì “nồi canh” dứt khoát là vứt đi! Nói như thế thì phải có cách làm sao để “nồi canh” không có “sâu” thì ấy mới là học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

THU HẰNG ghi