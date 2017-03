Học viện An ninh nhân dân nhận huân chương Sao vàng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, do đó nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới là hết sức nặng nề.

Thủ tướng yêu cầu Học viện An ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng học viện trở thành một trường ĐH trọng điểm của quốc gia và cũng là một trung tâm nghiên cứu khoa học chất lượng cao. Học viện An ninh nhân dân tiền thân là Trường Huấn luyện Công an được thành lập ngày 25-6-1946.

TRÀ PHƯƠNG