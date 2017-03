Hội đồng Bảo an lên án mọi vi phạm quyền trẻ em

(PL)- Ngày 17-7, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về “Trẻ em và xung đột vũ trang” do Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì, HĐBA đã thương lượng và nhất trí thông qua Tuyên bố Chủ tịch lên án mọi vi phạm đối với quyền trẻ em.

Tuyên bố dựa trên cơ sở dự thảo của Việt Nam này đề cao vai trò của giáo dục trong việc ngăn chặn và chấm dứt tuyển mộ trẻ em; kêu gọi các chính phủ và cộng đồng cần chú trọng đến tác động lâu dài của xung đột vũ trang đối với trẻ em; dành các nguồn lực và trợ giúp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ trẻ em... Phát biểu tại cuộc thảo luận, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định sáng kiến của Việt Nam về tổ chức cuộc họp này nhằm tiếp tục cam kết, tăng cường nỗ lực của HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế nhằm đạt được giải pháp lâu bền cho vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang. NG.H