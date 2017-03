Hối lộ nhiều nhất trong xin việc ở cơ quan nhà nước và khám, chữa bệnh

Đó là những đánh giá tại hội thảo trước đối thoại về phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 11 tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên với chủ đề “Công tác PCTN ở địa phương - thực trạng và giải pháp” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thanh tra Chính phủ và Bộ Phát triển Anh quốc tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 29-10.

Tại hội nghị, ông James Anderson, Chuyên gia quản trị cao cấp Ngân hàng Thế giới, nhận xét: “Nhiều địa phương khiếu kiện về đất đai gia tăng và tham nhũng theo quan sát là đang lan rộng. Vì vậy cần xử lý các cáo buộc tham nhũng một cách độc lập. Để tham nhũng ít có khả năng xảy ra phải có các quy định rõ ràng như quy định liên quan đến thủ tục, quà biếu, định mức của cán bộ công chức...”. Ngoài ra, theo ông, tính minh bạch vô cùng quan trọng, minh bạch càng nhiều thì tham nhũng càng ít. Mặt khác, càng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, càng lắng nghe những phản hồi của doanh nghiệp và người dân cũng sẽ giúp giảm hối lộ, tham nhũng.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương, kết quả khảo sát, phân tích và so sánh về nạn tham nhũng tại ba địa phương là TP Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế và Nghệ An cho thấy có 32% người dân Thừa Thiên-Huế, TP Đà Nẵng được hỏi cho biết họ từng chứng kiến việc đưa hối lộ. Con số này ở Nghệ An là 53%. Trong đó xin việc làm ở cơ quan nhà nước và khám, chữa bệnh là hai lĩnh vực hối lộ nhiều nhất. Ông Phan Tấn Truyền, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, cho rằng: “Phải có cơ chế phát huy vai trò giám sát, phát hiện của quần chúng nhân dân. Khi phát hiện tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Phải xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị và người đứng đầu có thẩm quyền không thực hiện, thực hiện kém hiệu quả PCTN”.

LÊ PHI